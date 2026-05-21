Taranto, Pulsano: fermati due giovani con ashish e coltelli

Arrestato un 19enne del posto

Nel corso di un servizio straordinario di controllo del territorio, finalizzato alla prevenzione e al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti, i Carabinieri della Stazione di Pulsano, con il supporto delle Squadre Operative di Supporto (S.I.O.) dell’11° Reggimento Carabinieri “Puglia” di Bari, hanno arrestato un 19enne del posto e denunciato un 20enne.



L’operazione – fanno sapere – condotta nei giorni scorsi nell’ambito dell’intensificazione dei controlli sul territorio jonico, ha permesso ai militari dell’Arma di individuare due giovani trovati in possesso di sostanza stupefacente e armi da taglio.



Il primo intervento ha riguardato un 19enne fermato mentre si trovava a bordo della propria autovettura. L’atteggiamento sospetto del giovane ha spinto i Carabinieri ad approfondire il controllo mediante una perquisizione personale, nel corso della quale sono stati rinvenuti circa 38 grammi di hashish già suddivisi in quattro dosi pronte per la cessione, oltre a 590 euro in contanti, in banconote di piccolo taglio, ritenuti presumibile provento dell’attività di spaccio. Il giovane è stato inoltre trovato in possesso di un coltello a scatto con lama di 10 centimetri, motivo per cui è stato deferito all’Autorità Giudiziaria anche per violazione della normativa vigente in materia di armi.



Nella medesima attività di controllo, i Carabinieri hanno fermato un secondo giovane, un 20enne del posto, anch’egli controllato mentre era a bordo della propria auto. Il comportamento particolarmente nervoso mostrato durante il controllo ha indotto i Carabinieri a procedere con una perquisizione, che ha consentito di rinvenire circa 0,35 grammi di hashish e un coltello tipo pugnale con lama di 18 centimetri, oggetto di genere vietato.



Entrambi i coltelli, la sostanza stupefacente e il denaro contante sono stati sottoposti a sequestro penale. Lo stupefacente sarà ora analizzato dal L.A.S.S. del Comando Provinciale Carabinieri di Taranto.

Al termine delle formalità di rito, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, il 19enne è stato condotto agli arresti domiciliari presso la propria abitazione.



Si ricorda che per gli indagati vige il principio di presunzione di innocenza fino a sentenza definitiva di condanna.