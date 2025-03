Taranto, ragazzina denuncia molestie: indaga la Polizia

La tredicenne, dopo aver tenuto nascosto l’accaduto per qualche giorno, si sarebbe confidata con i genitori che l’avrebbero accompagnata all’ospedale Santissima Annunziata per sottoporsi a controlli medici

Una ragazzina di 13 anni ha denunciato di essere stata vittima di violenza sessuale da parte di un altro minore, più grande di lei. Sull’episodio indaga la polizia.

La presunta vittima, dopo aver tenuto nascosto l’accaduto per qualche giorno, si sarebbe confidata con i genitori che l’avrebbero accompagnata all’ospedale Santissima Annunziata per sottoporsi a controlli medici. Sarebbe dunque stato attivato il codice rosa previsto in questi casi, ma dai primi accertamenti non sarebbero emersi riscontri.

Le indagini dopo un primo intervento di una pattuglia della sezione Volanti sono state affidate alla Squadra Mobile. Dell’episodio è stato informato il pm Stefania Ferrieri Caputi della procura dei minori di Taranto. (Ansa)