Taranto, rapina un tassista con la maschera di Anonymous: arrestato un 28enne

La vittima era stata minacciata con una pistola alla nuca e derubata di 300 euro, fede nuziale e smartwatch. Il presunto responsabile individuato dalla Polizia: recuperati refurtiva, maschera e arma giocattolo

Un cliente lo fa salire a bordo nel centro cittadino e lo accompagna fino al quartiere Paolo VI. Poi si allontana per qualche minuto, torna con una maschera di Anonymous sul volto e, puntandogli una pistola alla nuca, lo rapina. È quanto sarebbe accaduto a un tassista tarantino, vittima di un’aggressione culminata con la sottrazione di circa 300 euro in contanti, una fede nuziale e uno smartwatch. Per la vicenda, la Polizia di Stato ha arrestato un pregiudicato tarantino di 28 anni, ritenuto presunto responsabile di rapina aggravata.

L’allarme è scattato durante i consueti servizi di controllo del territorio, quando gli agenti della Squadra Volante sono intervenuti dopo la segnalazione del tassista, che aveva appena subito la rapina nel quartiere Paolo VI.

Secondo la ricostruzione fornita dalla vittima, l’uomo era stato contattato telefonicamente da un cliente che, dopo averlo fatto prelevare nel centro cittadino, gli aveva chiesto di raggiungere Paolo VI. Una volta arrivati a destinazione, il passeggero si sarebbe allontanato per alcuni minuti, per poi tornare con il volto coperto da una maschera raffigurante Anonymous. A quel punto avrebbe minacciato il tassista puntandogli una pistola alla nuca e lo avrebbe costretto a consegnare il denaro e gli oggetti personali.

Le immediate attività investigative e di ricerca, condotte congiuntamente dagli agenti della Sezione Volanti e dai Falchi della Squadra Mobile, hanno permesso di individuare e rintracciare il presunto responsabile in breve tempo, nei pressi della sua abitazione.

Gli accertamenti hanno consentito anche di recuperare la refurtiva e di sequestrare l’arma, risultata essere una pistola giocattolo priva del tappo rosso, la maschera e gli indumenti che sarebbero stati utilizzati durante la rapina. Il materiale era stato nascosto all’ultimo piano del condominio in cui vive il giovane.

Al termine degli accertamenti e dopo la trasmissione degli atti all’Autorità giudiziaria, il 28enne, gravato da numerosi precedenti di polizia, è stato arrestato e condotto nella locale Casa circondariale