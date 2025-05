Taranto: sassi e pugni contro un ambulanza in pieno centro

Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia di Stato che hanno immediatamente avviato le indagini per stabilire la dinamica dell’episodio e per capire se vi siano altre motivazioni o complici

Nella serata di mercoledì 30 aprile si è verificato un episodio di teppismo nel centro di Taranto, generando tra i presenti paura e preoccupazione.

Secondo le prime ricostruzioni, in via di Palma, un’ambulanza intervenuta sul posto per soccorrere un giovane colto da malore, è stata colpita da pugni e sassi da alcuni ragazzi, mandando in frantumi uno dei vetri del portellone posteriore. Fortunatamente il personale del 118 non è rimasto ferito, ma è rimasto scosso dall’aggressione subita.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia di Stato che hanno immediatamente avviato le indagini per stabilire la dinamica dell’episodio e per capire se vi siano altre motivazioni o complici. Sembrerebbe che il presunto responsabile sia già identificato dalle Forze dell’Ordine.