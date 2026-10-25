Taranto, scontro tra due auto tra corso Italia e via Umbria: una si ribalta

L’incidente è avvenuto questa mattina all’incrocio tra corso Italia e via Umbria. La Polizia Locale è al lavoro per ricostruire la dinamica

Incidente stradale nella mattinata di oggi all’incrocio tra corso Italia e via Umbria, dove sono rimaste coinvolte due auto. A seguito dell’impatto, una delle vetture si è ribaltata sulla carreggiata.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, i Vigili del Fuoco e la Polizia Locale. Gli agenti hanno effettuato i rilievi per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente. Si registrano alcuni feriti, le cui condizioni sono attualmente in fase di accertamento.