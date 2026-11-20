L’uomo è stato fermato dalla Squadra Mobile nei pressi di via Plateja. La droga era custodita in una borsa nera sul sedile del passeggero

Circa sette chili di cocaina nascosti in una borsa sul sedile del passeggero. È quanto hanno scoperto gli agenti della Polizia Penitenziaria durante un controllo stradale che ha portato all’arresto in flagranza di un uomo di 41 anni, residente nella provincia di Brindisi, ritenuto presunto responsabile di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

L’operazione è scattata nei pressi della rotatoria tra viale Magna Grecia e via Plateja, dove i poliziotti hanno fermato un’utilitaria di colore scuro proveniente da Ponte Punta Penna e diretta verso il centro cittadino. Il conducente, un 41enne brindisino, avrebbe mostrato fin da subito un atteggiamento nervoso, insospettendo gli agenti e inducendoli ad approfondire il controllo.

La verifica dell’abitacolo ha permesso di individuare, sul sedile anteriore lato passeggero, una borsa nera in cordura. All’interno erano custoditi sei panetti di cocaina, confezionati singolarmente, per un peso complessivo di circa sette chilogrammi. Nel corso dell’intervento sono stati sequestrati anche due telefoni cellulari e circa 50 euro in contanti.

Al termine degli accertamenti e dopo la trasmissione degli atti all’Autorità giudiziaria competente, il 41enne è stato arrestato e condotto presso la casa circondariale di Lecce.