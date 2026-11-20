L’ uomo, un 34enne, è stato trovato dai Carabinieri in possesso di numerose dosi di cocaina, per un peso di circa 14 grammi, e alcune dosi di hashish, per un peso di 13 grammi. Sequestrata anche la somma di 1.755 € in contanti, suddivisa in banconote di vario taglio, ritenuta dagli investigatori, presumibilmente, il ricavato dell’attività di spaccio

Nel pomeriggio di ieri, 19 novembre, i Carabinieri della locale Compagnia, hanno arrestato un 34enne, ritenuto presunto responsabile di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio

L’operazione è stata condotta in un quartiere periferico della città jonica, dove i militari dell’Arma – fanno sapere – hanno predisposto un servizio mirato di osservazione e controllo del territorio nell’ambito delle attività di contrasto al traffico di droga.



Durante il servizio, i Carabinieri hanno notato il giovane all’interno di una piazzetta. Alla vista dei militari dell’Arma, l’uomo avrebbe tentato di darsi alla fuga, ma è stato raggiunto e bloccato poco dopo dai Carabinieri.

L’immediata perquisizione ha consentito di rinvenire nella sua disponibilità numerose dosi di cocaina, per un peso complessivo lordo di circa 14 grammi, e alcune dosi di hashish, per un peso complessivo lordo di 13 grammi. Sequestrata anche la somma di 1.755 € in contanti, suddivisa in banconote di vario taglio, ritenuta dagli investigatori presumibilmente, il ricavato dell’attività di spaccio.



Il quantitativo complessivamente sequestrato sarà ora sottoposto agli accertamenti tecnici e di laboratorio da parte degli specialisti del L.A.S.S. del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale Carabinieri di Taranto, chiamati a determinarne con precisione natura, principio attivo e peso netto.

Al termine delle formalità di rito, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, l’uomo è stato ristretto presso la Casa Circondariale di Taranto.



Si precisa che il procedimento penale si trova nella fase delle indagini preliminari e che, nei confronti dell’indagato, vige il principio di presunzione di innocenza fino all’eventuale sentenza definitiva di condanna.

