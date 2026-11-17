Nel mirino anche locali pubblici e sicurezza stradale. Una sanzione da 2mila euro per irregolarità igienico-sanitarie, due segnalazioni per droga

Fine settimana di controlli a tappeto a Taranto. I Carabinieri della Compagnia locale, con il supporto del Nucleo Antisofisticazioni e Sanità (NAS), hanno effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio, predisposto dal Comando provinciale, con particolare attenzione alle aree della movida, agli esercizi pubblici e alla sicurezza stradale.

Il bilancio dell’operazione è di quattro persone denunciate in stato di libertà alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Taranto, oltre a sanzioni amministrative, segnalazioni per possesso di droga e violazioni al Codice della strada. Tra i denunciati c’è un 19enne tarantino, accusato di guida senza patente perché recidivo nella specifica violazione. Un 46enne dovrà invece rispondere dell’ipotesi di falsità materiale: nel corso di un controllo avrebbe esibito una carta d’identità elettronica risultata alterata, perché priva del microchip contenente i dati biometrici e anagrafici.

Denunciato anche un 56enne, sottoposto alla detenzione domiciliare e sorpreso in strada senza un giustificato motivo. Per lui l’ipotesi contestata è quella di evasione. Un 20enne è stato infine deferito per porto abusivo di armi, dopo essere stato trovato in possesso di un coltello a doppia lama, ad apertura manuale, lungo complessivamente 31 centimetri.

I controlli hanno riguardato anche la sicurezza alimentare e il rispetto delle norme igienico-sanitarie. Insieme ai militari del NAS, i Carabinieri hanno ispezionato alcuni esercizi pubblici cittadini, contestando alla titolare di due attività commerciali, una 38enne tarantina, presunte violazioni della normativa in materia di igiene e sicurezza alimentare. In particolare, sarebbe emersa la mancata applicazione delle procedure di autocontrollo HACCP. Per l’irregolarità è stata elevata una sanzione amministrativa di 2.000 euro.

Sul fronte della sicurezza stradale, i militari hanno controllato numerosi veicoli e persone, riscontrando diverse violazioni al Codice della strada. Due persone sono state inoltre segnalate alla Prefettura per possesso di sostanze stupefacenti, nello specifico cocaina e hashish.

L’operazione rientra nell’attività di presidio e controllo del territorio condotta dall’Arma, con l’obiettivo di contrastare l’illegalità, prevenire comportamenti pericolosi e verificare il rispetto delle norme da parte degli operatori commerciali.