Taranto, “supermarket della droga” a conduzione familiare: tre arresti

Una coppia di coniugi, rispettivamente di 66 e 59 anni, e il figlio di 38 anni sono accusati di presunta detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio nella propria abitazione

Un insolito viavai di persone e il sospetto che dietro la porta di un appartamento si nascondesse un’attività di spaccio. È da qui che è partita l’attività investigativa dei Carabinieri della Compagnia di Taranto, culminata nell’arresto di tre componenti dello stesso nucleo familiare.



L’operazione, condotta nei giorni scorsi nell’ambito dei servizi predisposti per contrastare il traffico di droga nel capoluogo jonico, ha portato i militari dell’Arma a concentrare l’attenzione su un’abitazione all’interno di un condominio cittadino.

I responsabili del presunto reato sono una coppia di coniugi, rispettivamente di 66 e 59 anni, e il figlio di 38 anni.

Il blitz dei Carabinieri che hanno fatto irruzione nell’appartamento ed eseguito la perquisizione, ha permesso di scoprire sul tavolo della cucina, 25 dosi di sostanza stupefacente verosimilmente del tipo cocaina, per un peso complessivo di 50 grammi.

I Carabinieri hanno anche recuperato il materiale occorrente per la pesatura e il confezionamento delle dosi, oltre alla somma contante di 180 €, ritenuta riconducibile all’attività illecita.



Il quantitativo sequestrato sarà ora sottoposto agli accertamenti tecnici e di laboratorio da parte degli specialisti del L.A.S.S. del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale Carabinieri di Taranto, chiamati a determinarne con precisione natura, principio attivo e peso netto.



Al termine delle formalità di rito, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, i membri del nucleo familiare sono stati ristretti presso la rispettiva abitazione alla misura precautelare degli arresti domiciliari.

Come previsto dalla legge, tutti sono da considerarsi innocenti fino a eventuale sentenza definitiva di condanna, nel pieno rispetto del principio di presunzione di innocenza.

