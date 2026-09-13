Taranto, uomo accoltellato nella notte

La vittima dell’ aggressione è stata ferita al torace

Un giovane di circa 30 anni è stato accoltellato nella notte a Taranto, nel pieno centro cittadino. L’aggressione si sarebbe verificata intorno alle 4.30 in via D’Aquino.

Il ferito, raggiunto da colpi d’arma da taglio al torace, è stato soccorso dal 118 e trasferito al pronto soccorso dell’ospedale Santissima Annunziata, con l’ambulanza scortata dalla polizia. Il giovane ferito, arrivato in ospedale in forte stato di agitazione, è stato sedato e sottoposto a un intervento chirurgico.

Sul luogo dell’aggressione, tra via D’Aquino e via De Cesare, sono state individuate tracce di sangue. Gli accertamenti sono affidati agli agenti della polizia, intervenuti con la sezione volanti, la Scientifica e gli investigatori della Squadra Mobile. Le forze dell’ordine stanno cercando di ricostruire la dinamica dell’accoltellamento e di identificare i responsabili. Al vaglio degli investigatori anche le immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona. ( Ansa)

