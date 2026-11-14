Taranto, violento scontro tra auto e scooter in centro

Tre persone sono finite in ospedale, due in codice rosso

Un violento in incidente stradale si è verificato questa mattina, all’incrocio tra via Principe Amedeo e via Acclavio. A scontrarsi uno scooter 125 e una Renault Clio.

Lo scooter coinvolto nell’ impatto, sarebbe finito contro la serranda di un’agenzia assicurativa. Entrambi i ragazzi a bordo del mezzo a due ruote, sono stati subito soccorsi dal personale del 118 intervenuto sul posto. Necessario il trasferimento in ospedale in codice rosso. Anche il conducente della Renault Clio è stato accompagnato in ospedale per le cure del momento.

Sul posto è intervenuta la Polizia di Stato per effettuare i rilievi e risalire alla dinamica dell’incidente. Sul posto presenti anche gli operatori della ditta Pissta per la pulizia della strada e il suo ripristino.