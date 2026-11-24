Un mezzo pesante si è scontrato frontalmente con una moto

Notizia in aggiornamento

Nella serata di martedì 24 novembre, si è verificato un terribile scontro sulla Statale 7 Appia, nei pressi di Grottaglie, subito dopo il bivio per Monteiasi in direzione Brindisi.

Per cause ancora in corso di accertamento, un mezzo pesante si è scontrato frontalmente con una moto. L’ impatto è stato violentissimo e non ha lasciato scampo al centauro, l’ uomo infatti, è morto sul colpo. Al momento la sua identità non è stata resa nota.

Sul posto sono intervenute le Forze dell’ordine e la Polizia Stradale per accettare la dinamica dell’ accaduto e ripristinare la viabilità del tratto di strada coinvolto nel sinistro.