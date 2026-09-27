Trepuzzi, auto contro un muro: della provincia tarantina i cinque feriti

Al conducente di 19 anni, sarebbe stata ritirata la patente dopo i dovuti controlli

Nella notte scorsa, cinque ragazzi di età compresa tra i 19 e 14 anni, originari di Grottaglie e Manduria, sono rimasti coinvolti in un incidente stradale nei pressi di Trepuzzi. Alla guida dell’ auto, una Mini Cooper, un 19enne di Manduria che per cause ancora da accertare, si è schiantata contro il muretto di recinzione di un’abitazione. A ferirsi in modo più grave, una 14enne, l’unica minorenne della comitiva, che è ricoverata ora in prognosi riservata al Vito Fazzi di Lecce.

