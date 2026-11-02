Tromba d’aria sul lungomare di Castellaneta Marina, ingenti danni a un lido

Le violente raffiche di vento hanno divelto pilastri in ferro e scaraventato tavoli e sedie sulla strada. Un elemento della struttura è finito contro la finestra di una villa disabitata. Non si registrano feriti

Una violenta tromba d’aria si è abbattuta questa mattina sul lungomare di Castellaneta Marina, in provincia di Taranto, durante l’ondata di maltempo che ha interessato la provincia ionica.

Le forti raffiche di vento hanno provocato ingenti danni al lido Trocadero, devastandone le strutture e scaraventando sedie e tavoli del locale a diversi metri di distanza. La furia del vento ha divelto anche alcuni pilastri in ferro dell’immobile, spazzandoli fino al lato opposto della strada. Uno di questi è finito contro la finestra di una villa, fortunatamente disabitata al momento dell’accaduto.

L’episodio ha provocato momenti di forte apprensione, ma, secondo le prime ricostruzioni, non si registrerebbero feriti. Il bilancio sarebbe dunque limitato ai danni materiali.

Sul posto sono intervenuti le Forze dell’Ordine, la Polizia Locale e i Vigili del Fuoco, che hanno provveduto a mettere in sicurezza l’area.