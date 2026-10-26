Truffe agli anziani, tre arresti tra Roccaforzata e Maruggio

Due interventi dei Carabinieri hanno permesso di bloccare altrettanti tentativi di raggiro ai danni di una donna di 58 anni e di un uomo di 85. Decisive le segnalazioni dei familiari e di una vicina di casa

Due distinti interventi dei Carabinieri hanno portato all’arresto di tre uomini, sospettati di truffa aggravata ai danni di persone anziane. Gli episodi si sono verificati a Roccaforzata e Maruggio e sono stati sventati grazie alle segnalazioni al Numero unico di emergenza 112, che hanno consentito ai militari di intervenire tempestivamente.

In entrambi i casi, i presunti truffatori avrebbero fatto leva sulla fiducia nelle forze dell’ordine e sulla paura delle vittime di essere coinvolte in vicende giudiziarie, utilizzando il pretesto di verifiche investigative per ottenere denaro contante e oggetti preziosi.

Il primo episodio risale alla mattinata di sabato 24 ottobre, a Roccaforzata, dove i Carabinieri della Stazione di San Giorgio Ionico hanno arrestato in flagranza un 48enne originario della Campania. Secondo la ricostruzione dei militari, una donna di 58 anni del posto avrebbe ricevuto sul cellulare una telefonata da un numero anonimo. L’interlocutore, presentandosi come un maresciallo dei Carabinieri, le avrebbe riferito di una presunta indagine a suo carico, convincendola a preparare denaro contante e monili in oro da consegnare a un sedicente collega. La consegna, secondo quanto prospettato alla donna, sarebbe servita a dimostrare la sua estraneità ai fatti contestati.

A insospettirsi è stato il figlio della donna, presente in casa al momento della telefonata e delle successive richieste. Il giovane ha contattato il 112, facendo scattare l’intervento dei Carabinieri. I militari hanno raggiunto l’abitazione e bloccato il 48enne mentre si apprestava a ritirare il denaro e gli oggetti preziosi. Dopo l’arresto e le formalità di rito, l’uomo è stato condotto nella Casa circondariale di Taranto, su disposizione dell’Autorità giudiziaria.

Un secondo intervento è scattato nel pomeriggio a Maruggio, dove i Carabinieri della locale Stazione hanno arrestato in flagranza due giovani di 22 e 25 anni, entrambi della provincia di Taranto, ritenuti presunti responsabili di truffa aggravata in concorso.

A dare l’allarme è stata una vicina di casa di un uomo di 85 anni. Insospettita dall’atteggiamento agitato dell’anziano, la donna gli avrebbe chiesto spiegazioni, apprendendo che era in attesa di una pattuglia dei Carabinieri alla quale avrebbe dovuto consegnare una somma di denaro. La vicina ha quindi contattato il 112, consentendo ai militari di intervenire rapidamente.

Una volta entrati nell’abitazione, i Carabinieri hanno sorpreso il 25enne in possesso di una consistente somma di denaro e di alcuni monili, che l’anziano gli avrebbe consegnato poco prima. Nel corso dell’intervento è stato individuato anche il presunto complice, il 22enne, che si trovava poco distante dall’abitazione a bordo di un’autovettura.

Stando a quanto ricostruito, i due giovani avrebbero contattato telefonicamente l’85enne, informandolo falsamente del furto della sua autovettura e del fermo in caserma della nipote, che sarebbe stata trattenuta per accertamenti. Con questo pretesto si sarebbero presentati a casa dell’uomo per ritirare denaro e gioielli.

Il sospetto della vicina e la conseguente chiamata al 112 hanno permesso di interrompere l’azione. Al termine delle formalità in caserma, i due giovani sono stati accompagnati nelle rispettive abitazioni e sottoposti agli arresti domiciliari, su disposizione dell’Autorità giudiziaria.

I due episodi richiamano l’attenzione su una modalità di truffa che prende di mira soprattutto le persone anziane, facendo leva sulla paura e sulla fiducia nelle istituzioni. Le richieste di denaro vengono spesso presentate come necessarie per presunte indagini, verifiche o problemi giudiziari che coinvolgerebbero direttamente la vittima o i suoi familiari.

Fondamentale, in questo contesto, è la collaborazione tra cittadini e forze dell’ordine. Il ruolo dei familiari, dei vicini di casa e di chiunque possa notare comportamenti insoliti può rivelarsi decisivo per riconoscere tempestivamente un tentativo di raggiro e chiedere aiuto.

L’Arma dei Carabinieri è impegnata nelle attività di prevenzione e contrasto alle truffe attraverso il controllo del territorio, le indagini, gli incontri informativi e le campagne di sensibilizzazione. Il messaggio rivolto ai cittadini è chiaro: nessun appartenente alle forze dell’ordine è autorizzato a chiedere denaro o gioielli per verifiche investigative o per dimostrare l’innocenza di una persona.

In caso di telefonate sospette, richieste di denaro o visite inattese da parte di sedicenti appartenenti alle forze dell’ordine, i Carabinieri raccomandano di non consegnare contanti o oggetti preziosi e di contattare immediatamente il 112, senza fidarsi delle sole qualifiche dichiarate dall’interlocutore.