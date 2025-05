Volpe (OPI Taranto): “Condanno l’episodio violento ai danni dell’ambulanza del 118”

Il presidente dell’OPI Taranto, Pierpaolo Volpe, prende le distanze dall’episodio di violenza che, nella serata del 30 aprile, ha visto coinvolto a Taranto il personale sanitario di un’ambulanza del 118

Il presidente dell’OPI Taranto, Pierpaolo Volpe, è intervenuto per stigmatizzare il grave episodio accaduto a personale del 118 nella serata di mercoledì 30 aprile, quando una postazione India del Set118 di Taranto, che in quel momento svolgeva il turno di notte, è stata vittima di in un’aggressione.

Verso le 20:30, il personale è stato allertato dalla centrale operativa per prestare assistenza a un minore colto da malore per strada nella centralissima via Di Palma. Arrivati sul posto, il paziente, vigile e cosciente, è stato fatto accomodare in ambulanza per il rilevamento dei parametri vitali e per fare luce sull’anamnesi.

Il fratello del paziente, anch’esso minorenne, correndo verso l’ambulanza, ha improvvisamente sferrato un pugno al vetro del portellone posteriore sinistro del mezzo di soccorso, infrangendolo.

Il gesto è stato giustificato dal giovane con la convinzione, errata, che l’ambulanza stesse per allontanarsi senza avvisarlo, mentre in realtà il mezzo si stava semplicemente spostando per non intralciare il traffico cittadino.

“Ritengo fondamentale che episodi di questo tipo vengano documentati e presi in considerazione, in quanto mettono a rischio non solo la sicurezza del personale sanitario, ma anche l’efficacia del soccorso in situazioni di emergenza” ha dichiarato il presidente dell’OPI Taranto, Pierpaolo Volpe.

“Non è possibile che un mezzo di emergenza-urgenza venga reso inoperativo a causa di simili atti vandalici che bloccano il normale svolgimento del lavoro da parte dei sanitari a bordo per garantire il bene di tutta la comunità.

Non sarà questo gesto di violenza a fermare l’amore e la dedizione per questa professione che i sanitari ci mettono ogni giorno, ma sicuramente sono gesti ed episodi che difficilmente vengono dimenticati. Il diritto ad avere cure di primo soccorso è di tutti, siamo a disposizione della comunità, non sprecate questa grandissima occasione” conclude Pierpaolo Volpe.