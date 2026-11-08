Analisi, ricordi e visioni per un ritorno alla politica dei valori

Di Rosa Elenia Stravato

Dalla liturgia repubblicana all’autocrazia dell’«uomo solo al comando»: l’architettura del potere e la deriva della democrazia: quattro chiacchiere con l’avvocato Gianvito Mastroleo

La memoria politica della Prima Repubblica viene spesso ricondotta ad una visione caricaturale o nostalgia d’epoca:; da un lato il racconto di un’estenuante liturgia consociativa, dall’altro l’immagine di un sistema bloccato dai veti incrociati della Guerra Fredda. La storia politica del secondo Novecento non fu un bilanciamento burocratico tra la Democrazia Cristiana e il Partito Socialista ma un ecosistema ad alta densità partecipativa, sostenuto da partiti strutturati come autentici centri di formazione civile e di spessore ideologico. La riflessione storica rivela come il passaggio dalla democrazia rappresentativa alla verticizzazione contemporanea non abbia prodotto la rapidità o l’efficienza promesse, bensì un progressivo impoverimento del personale politico, la perdita delle garanzie democratiche e l’illusoria scorciatoia del personalismo. L’avvocato Gianvito Mastroleo ci offre un’attenta analisi capace di entrare ad occhi sgranati nelle stanze che dal passato hanno forgiato i nostri mille e mutevoli presente.

La Prima Repubblica è stata il grande teatro di una liturgia politica complessa, mossa da pesi, contrappesi e imperscrutabili equilibri democristiani e socialisti. Guardando a quella stagione d’oro e drammatica al tempo stesso, ritiene che la democrazia consociativa di allora rappresentasse un superiore orizzonte di stabilità e mediazione, oppure che recasse già in sé i germi dell’inevitabile logoramento istituzionale che ne ha decretato il crepuscolo?

La cosiddetta prima repubblica non è stata il “grande teatro di una liturgia consociativa” solo tra democristiani e socialisti ma è stata molto più complessa. Perchè se questo paradigma può riferirsi al governo nazionale a livello periferico le cose sono andate in maniera molto diversa: perchè un altro attore della politica nazionale ha giocato un ruolo essenziale, pari almeno alla democrazia cristiana e ai socialisti.

Per quanto non è proprio detto che anche in sede nazionale i comunisti fossero del tutto esclusi dal governo; non avevano posti nel Consiglio dei ministri perchè la logica delle alleanze internazionali non lo consentiva, ma il PCI, in particolare attraverso l’attività del Parlamento il PCI esercitava un ruolo non proprio secondario nel concorrere al Governo del Paese. Non per caso alcuni dirigenti di quel partito nella nomenklatura interna occupavano posti corrispondenti all’attività di alcuni Ministeri: penso all’on.le Ugo Pecchioli, forse il più noto, ministro ombra dell’interno, ovvero all’on.le Gian Carlo Paietta che si occupava di politica estera.

Questo lo si deve alla vitalità dei partiti e fu un fattore positivo per l’evoluzione e la stabilità del sistema democratico italiano pur in fasi diverse e con alterna fortuna, perchè affidato sempre alla civiltà delle relazioni politiche basate sulla dialettica e sul confronto, talvolta anche molto aspro, fra le diverse posizioni; salvo che per la politica estera per la quale l’equilibrio degli schieramenti internazionali era sempre prevalente. A livello locale, invece, le cose andavano diversamente: il Partito socialista stipulava accordi, per necessità (regioni cosiddette rosse) ovvero per mera convenienza politica, con il PCI per il governo di Province e Comuni anche molto importanti (Milano, Roma, Napoli) e delle Regioni a partire dal 1970.

Una forza politica invece sempre esclusa per l’insuperabile preclusione antifascista sia in sede locale che nazionale era MSI erede dichiarato della tradizione fascista: eppure, per testimoniare che nonostante ciò il rispetto fra le persone non veniva mai meno la storia della prima Repubblica ci consegna Giorgio Almirante, segretario nazionale del MSI, che il giorno del funerale di Enrico Berlinguer si fa largo tra la folla di comunisti increduli per rendere omaggio ad un grande leader e acerrimo avversario: e fu accolto dall’avversario più acerrimo, appunto l’on.le Paietta. Non era solo una questione di stile nelle relazioni politica ma il segno della maturità della democrazia fondata sulla diversità dei pensieri, difesa da battaglie a volte molto aspre, ma anche sul rispetto e piena legittimazione dell’avversario.

Credo che tutto questo sia stato positivo per la democrazia o per lo meno lo fu fino agli anni ‘80 quando comincia a manifestarsi un eccesso di individualizzazione della società che mette in crisi la politica.

Il contesto geopolitico della Guerra Fredda ha dettato le coordinate della nostra sovranità per oltre un quarantennio, cristallizzando un sistema multipartitico ma a sovranità limitata. Alla luce della Sua esperienza, quanto pesava realmente la percezione del “vincolo esterno” nella quotidiana dialettica parlamentare e fino a che punto la ragion di Stato ha soffocato l’autonomia delle scelte nazionali?

Non ho mai partecipato di persona alla politica nazionale, la mia esperienza è maturata sopratutto nel sistema autonomistico non solo periferico ma nazionale. Dunque, nella mia esperienza la sovranità limitata non credo sia mai stata percepita anzi ho avvertito l’esatto contrario, in questo favorito dall’essere dirigente del PSI che secondo l’icastica espressione dell’on.le Andreotti praticava la “politica dei due forni” che, davvero, non mi sentirei di escludere che fosse del tutto rifiutata dalla DC. Posso testimoniare, perciò, che su questioni di governo nazionale, riforma sanitaria tra il ‘68 e ‘78, finanza pubblica locale, riforma dell’ordinamento locale (Regioni, Comuni e Province), la preparazione della legislazione di riferimento avveniva attraverso apposite commissioni di lavoro dei Partiti compreso il PCI, e che la consultazione fosse la regola; di questi rapporti il PSI era interlocutore insostituibile e necessario.

Il “vincolo esterno” ebbe certamente maggiore influenza negli anni sessanta quando nella politica il peso dell’ideologia con le sue divisioni, a volte insuperabili, anche a prescindere dalla politica estera e dalle relazione fra gli Stati era molto più stringente se non proprio del tutto preclusivo. Poi quella morsa si è allentata e le relazioni – in particolare con la “solidarietà nazionale” – sono diventate molto più fluide: la DC interloquisce direttamente con il PCI e il PSI da facilitatore diventa un ingombro.

I padri costituenti e i leader della prima stagione repubblicana hanno edificato una cattedrale istituzionale pensata per scongiurare ogni deriva autoritaria, talvolta a discapito della rapidità decisionale. In un’epoca che oggi esige risposte repentine e leadership forti, Le chiedo: il modello parlamentare da Lei servito era un baluardo inattaccabile di rappresentanza democratica o una struttura fin troppo elefantiaca per reggere l’urto delle trasformazioni sociali?

I Padri costituenti realizzarono con la Costituzione un sistema che era un modello di garanzia democratica e di efficienza che reggerebbe tuttora se non fosse mutata radicalmente la società e la qualità del personale politico che … “pon mano ad esse”, per dirla con il sommo poeta. Certo, mentre la società si è evoluta tanto da richiedere rapidità decisionale la qualità del personale politico, in particolare dopo il deleterio depotenziamento dei partiti anche come centri di formazione, non è riuscita a stare al passo, sicchè tutti i rimedi che si cerca di apportare sono a danno delle istituzioni deputate e delle garanzie democratiche.

Cito un esempio a livello di autonomie locali che mi sta molto a cuore: quello delle cosiddette ZES (zone economiche speciali) che istituite per aiutare la gestione della portualità oggi sono diventate ordinario strumento di governo dei territori, sottraendo funzioni proprie di Sindaci, Assessori e delle Assemblee elettive locali. In pratica funziona così: per un importante progetto in materia sopratutto turistica, ma anche industriale che inevitabilmente ha risvolti di natura ambientale e dunque di particolare sensibilità per le popolazioni residenti, piuttosto che seguire la trafila prevista dall’Ordinamento, gli uffici comunali o regionali le cui procedure sono rigorosamente (forse troppo!) disciplinate, ci si rivolge ad un certo … signor ZES che da quando è Unico risiede a Roma e decide attraverso la sua “struttura di missione” che anch’essa ha sede alla Presidenza del Consiglio! Il tutto in barba agli organi regolarmente eletti e alla rappresentanza popolare: e sempre con la motivazione delle lentezze burocratiche, dell’efficienza e quella ancora più suggestiva dell’occupazione!

Peccato questo equivalga ad istituzionalizzare l’inefficienza a tutto vantaggio della maggiore facilità di raggiungere intese con i poteri decidenti, quasi sempre in deroga alla legalità ambientale e non solo: autocrazia pura. Laddove tutto potrebbe essere risolto imponendo regole più snelle alle Istituzioni democratiche elettive, mai a scapito del ruolo della rappresentanza.

Guardandosi indietro con rigore intellettuale, qual è stato il punto di rottura in cui la nobile arte della mediazione e del compromesso alto si è degenerata in pura conservazione del potere e autoreferenzialità della classe dirigente?

Le prime avvisaglie di crisi, sempre dal mio particolare osservatorio, si registrano già alla fine degli anni ‘80 con l’avvento della politica come mestiere e il processo di individualizzazione della società e della politica in particolare, per poi esplodere tra gli anni ‘92-‘95 quando alla crisi dei partiti ormai deflagrata la politica riuscì a dare le risposte più sbagliate attraverso una nuova legislazione propriamente referendaria e di emergenza: quella sui Sindaci, con il travisamento radicale dell’istituto della elezione diretta e l’attribuzione di poteri del tutto impropri, così come l’elezione diretta dei Presidenti di Regione con poteri assimilabili al “governatorato” in spregio alle regole più elementari della democrazia partecipata; la manomissione dell’ordinamento parlamentare e dei suoi rappresentanti, i partiti trasformatisi in comitati elettorali, il civismo come eufemismo del trasformismo: un insieme che ha consentito platealmente la personalizzazione della politica, vero cancro della contemporaneità, con la idealizzazione dell’ “uomo solo al comando”.

Se avesse la possibilità di raccontare ai giovani la bellezza della politica ed il valore che dovrebbe avere, cosa direbbe?

Parlerei con loro della politica, racconterei del suo fascino anche onirico quando la si affronta con la giusta visione e che non è la bestia da rifiutare e dalla quale guardarsi. Sicché più che consigli dovremmo cercare di dare esempi: perché è di questo che avremmo tanto bisogno, cominciando dal rifiuto dell’odio e del rancore per tornare al rispetto per l’avversario pur senza rinunciare alla difesa delle proprie idee. L’odio è generatore di violenza e quando vi si ricorre per far prevalere le proprie idee siamo al fascismo.

Ecco perché occorre far capire alla gioventù, in particolare a quella minoranza che di questi tempi non ha remora a circolare con un coltello in tasca, quanto questo sia sbagliato essendo preferibile accompagnarsi con un libro che spiegherà cos’è il fascismo e l’autoritarismo, e quanto sarebbe sarebbe più utile vivere nella pienezza della democrazia: pur nella sua dimensione utopica essendo difficile, infatti, mettere completamente il potere nelle mani del popolo. E poi fare in modo che il Parlamento torni a riempire le sue Aule per decidere in piena autonomia piuttosto che ratificare passivamente decisioni quasi sempre prese altrove e da pochi intimi non sempre cultori dell’interesse generale. Occorre dar prova ai giovani di sapersi battere per le loro questioni di tutti i giorni, la casa e lo studio, la salute e il carovita, il trasporto pubblico e testimoniare che non è la politica che si piega all’interesse, anche a quelli legittimi, ma sono questi ultimi che vanno subordinati ai principi e ai valori democratici, quelli che regolano e favoriscono la convivenza collettiva.

Modelli dunque, più che consigli. L’esame appassionato dell’esperienza repubblicana qui delineata travalica la semplice memoria biografica e si erge a severa diagnosi del presente. Il passaggio da una stagione fondata sulla centralità della mediazione partitica e sul valore formativo della militanza all’attuale arena governata dal personalismo leaderistico e dall’ansia di risposte immediate rivela tutto il suo costo istituzionale. Riscoprire la dimensione “onirica” e nobile della politica non significa cedere a una sterile nostalgia, ma riaffermare con forza l’insostituibile valore educativo della democrazia deliberativa. In un tempo frammentato, in cui le passioni civili rischiano di degradare in rancore o apatia, l’unica via di riscatto risiede nel ripopolare i luoghi della rappresentanza democratica e nel riaffermare la priorità del bene comune sui tecnocratismi e sulle tentazioni dell’«uomo solo al comando».

La vera sfida per le nuove generazioni non è dunque l’abbandono della politica, bensì la sua rifondazione etica, culturale e partecipativa.