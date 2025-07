Arte e cultura brillano alla Sorbona: assegnati i Grand Prix D’Excellence 2025

La storica università parigina ha ospitato la quarta edizione del prestigioso premio internazionale. Cerimonia ricca di personalità del mondo artistico e culturale

La Sorbonne Université ha ospitato sabato 12 luglio 2025 la cerimonia di premiazione della quarta edizione del “Grand Prix D’Excellence Paris Saint German des Prés”. L’evento, organizzato dall’Accademia Euromediterranea delle Arti sotto la guida della professoressa Maria Teresa Prestigiacomo, affiancata dal Vicepresidente Gennaro Galdi e dal professor emerito Dotoli, si è svolto nella storica Salle Milne Edwards, presso l’Amphi Chasles.

Il Premio Alain Fournier, dedicato all’omonimo romanziere e proposto dalla sua famiglia, è stato assegnato allo scrittore Jean Louis von Hauck per il suo lavoro sui Fratelli Goncourt. Il Prix Rimbaud Fournier è stato conferito all’avvocato Conte Christophe Ghenassia per la sua raccolta poetica, mentre il Prix Alain Fournier Maupassant è andato a Eric Sivry per “Été à Cnosso”.

Particolare rilievo ha avuto il conferimento del “Grand Prix Excellence Paris Saint-Germain-des-Prés 2025” a Tina Fiorentino, premiata per il suo impegno nella difesa dei diritti delle donne e dell’ambiente. La Prestigiacomo ha sottolineato la peculiarità della sua poesia, definendola non come “pura emotività” ma come essenza dell’anima. Durante il suo reading in francese, la Fiorentino ha presentato “Coscienza”, evidenziando il suo approccio plurale all’arte e il suo impegno nel progetto “Il Viaggio Plurale delle Donne”.

Arte visiva e mostra

La manifestazione ha incluso una importante mostra dal titolo “La Mediterranée et les Ameriques: ses pensées en peinture”, che ha visto la partecipazione di artisti internazionali. Tra questi, Jean Claude Fournier come ospite d’onore, Maria Divina Alves Fonseca, Edna Dayse Rodrigues, Florence Boulet, Lydia Canclaux, Dominika Zakrzewska, Oana Farcas e Andreia Ioana Cismasiu. La mostra, inaugurata il 10 luglio, rimarrà aperta fino al 19 luglio.

Tra gli ospiti di spicco, l’ex ministro della cultura e corrispondente Rai Gennaro Sangiuliano, insignito del Grand Prix Excellence. Presenti anche la principessa Cosma di Bucarest, l’imprenditore Antresini, il wedding planner Farcas, l’industriale Melfa e Madame Isabelle Legros, top manager dell’Hotel Plaza Elysées e madrina dell’evento.

Riconoscimenti musicali e ambasciatori

Il premio ha visto anche il conferimento di riconoscimenti musicali, con l’esibizione di Gloria Pafumi insieme a un maestro chitarrista di fama internazionale. Sono stati inoltre nominati Ambasciatori dell’Accademia Maria Divina Alves Fonseca, Nino Arcidiacono, Basilio Fiorentino, Nela Munich Ionescu e Edna Dayse Rodrigues.

L’Accademia, guardando già all’edizione 2026, ha annunciato la pubblicazione di un’antologia con la casa editrice Carthago, che raccoglierà le opere e i curricula dei premiati delle precedenti edizioni. Il professor Dotoli e l’Accademia inizieranno già da settembre i lavori per la prossima edizione, confermando il crescente prestigio dell’evento nel panorama culturale internazionale.

L’evento è stato documentato dalla fotografa ufficiale Cristina Potocean, giunta appositamente da Milano, e si è concluso con una profonda riflessione della pittrice Alves Fonseca sulla sacralità della Sorbona come tempio del sapere e simbolo vivente della conoscenza.