Presentazione, ieri sera, del libro di Gianni Pittella. “Giorgio Napolitano, un maestro da seguire. Bettino Craxi andai a trovarlo a Milano, in Piazza Duomo, prima delle politiche del 1987. L’uomo era imponente, ma dotato di una sensibilità rara”

La “Prima Repubblica non si scorda mai”, cantava Checco Zalone. Mai affermazione fu più giusta. Peraltro, è quanto emerge ogni volta che figure istituzionali del calibro di Gianni Pittella raccontano la propria vita. “Il mio primo comizio? Avevo dieci anni e mi espressi a favore dei frontisti, affinché la DC non ci togliesse l’unica cabina telefonica che aveva donato alla nostra Lauria. Un telefono in prestito, perché era senza fili”, ha raccontato, il già senatore e parlamentare europeo socialista, ieri sera alla Biblioteca Acclavio, in occasione della presentazione del suo libro “Mi chiamo Gianni” organizzata da CosmoPolis. È stato un tuffo in un mare di ricordi ed emozioni, tra la carriera e la vita privata, costellate da un’unica costante: mettersi al servizio della comunità, abbattendo le disuguaglianze. Il tutto con la solita ironia che, da sempre, lo ha contraddistinto.

“Mi chiamo Gianni”: il ritratto di un uomo alla portata di tutti

Non si è mai reputato un “politico altolocato”, di quelli che, una volta arrivati ai piani alti, non hanno più occhi per nessuno. Da buon socialista, Pittella non ha mai dimenticato le sue origini e ha sempre creduto nel valore del prossimo, sentendosi una persona del popolo: “Anche se non sono più un servo delle istituzioni – ha raccontato al direttore della testata Vincenzo Carriero, con cui ha dialogato affianco all’amico l’avv. Carlo Petrone – continuo a fare politica: la faccio ogni volta che apro gli occhi, incontro la gente, l’ascolto e coltivo le mie passioni”. A questo punto è intervenuto il penalista, nonché amico tarantino e socialista, Petrone, che ha tessuto le lodi del compagno: “Ai tempi, nel mio studio, avevo affisso una targa in suo onore. Gianni è un uomo dalle tante qualità: è leale, ironico e spontaneo, uno di quei politici che non hanno bisogno di pianificare nulla, perché gli riesce naturale conquistare le persone. Sì, lui è sempre presente e combatte ancora per i suoi ideali, anche se più volte è caduto. Del resto, chi di noi non ha mai ceduto? Credo che la forza di una persona si misuri anche dalla capacità di resistere. Il suo coraggio gli ha permesso di non abbandonare mai il campo e le proprie idee”. Essere socialisti è un impegno che non si esaurisce con la fine di un incarico istituzionale. A tal proposito, Pittella ha ricordato al pubblico il suo attuale impegno con l’associazione “Mediterraneo”, per cui punta su quest’ultimo rimettendolo al centro del dibattito, anche come risposta alle esigenze del Mezzogiorno.

La prima volta con Craxi non si scorda mai

È inevitabile chiedere a un socialista, cresciuto a pane e garofano negli anni d’oro del Psi, come fu la sua prima volta con Bettino Craxi: “I compagni della base di Lauria mi pregarono di chiamarlo per discutere delle candidature al Senato. La base di Milano voleva che candidassimo dei leader romani, idea che a noi non piacque. La Lucania aveva bisogno dei suoi candidati dei lucani e fu quello che, timidamente, dissi al telefono a Craxi. Lui mi diede appuntamento qualche giorno dopo”. Pittella non dormii la notte al pensiero di doverlo raggiungere: “Qualche minuto prima di chiamarlo avevo perfino bevuto un bicchierino”. E fu così che, due giorni dopo, volò a Milano in Piazza Duomo: “Bastarono poche parole e il mio forte senso di appartenenza per permettergli di valutare l’idea. Quell’uomo, così autorevole ma al tempo stesso affabile, era molto più affascinante di quanto si dicesse. A distanza di poco tempo, mi disse che era d’accordo e che avrebbero candidato dei lucani al posto di Ruffolo e De Cataldo. Non vi nego che sarebbe stato ottimale anche per me, che all’epoca, da consigliere regionale, sarei poi diventato assessore”. Poi, con occhi bassi e ancora, visibilmente emozionati, aggiunge: “Tuttavia, la cosa più preziosa era aver potuto confrontarmi con Craxi”. Qui Pittella ha ricordato alla sala, gremita di socialisti, come a più di vent’anni dalla sua scomparsa, il leader rosso venga finalmente ricordato per lo “statista qual è”. E ha aggiunto: “Era un uomo dal fiuto politico ineguagliabile, che aveva capito molte cose, come dimostrò per Maastricht, quando disse che si stesse “facendo una cosa che non ha gamba”. Pittella ha poi ricordato che Bettino Craxi ha “sempre guardato al Mediterraneo” e, prima di tutti, aveva capito che in Italia per governare bisognava superare il fattore “K”, ovvero la forte presenza comunista.

L’ammirazione di Napolitano

Come racconta nella sua biografia, la vita politica di Pittella è stata lunga e, a tratti, imprevedibile. Ma sempre devota al Psi, perché, come ha ricordato nel corso della presentazione, non ha mai aderito “ad altri partiti, tipo quella cosa chiamata Pd”. Non appena il direttore Carriero gli ha chiesto del rapporto con l’ex presidente della Repubblica Giorgio Napolitano, l’onorevole lucano ha sorriso: “Dei compagni DS mi dissero che, per candidarmi al Parlamento europeo, avrei dovuto dare prima le dimissioni da Palazzo Chigi. Anche se non c’era ancora questa regola dell’incompatibilità, lo feci lo stesso”. Quale fu il risultato? Fu l’unico a farlo “ancor prima di essere eletto” e Napolitano gli fece recapitare un biglietto con scritto: “Il tuo gesto ti fa onore”. Pittella, inoltre, ricorda che, ancor prima che diventasse il primo cittadino italiano, Napolitano venne premiato “Premio del Mediterraneo”, manifestazione che organizza ogni anno nella sua Lauria: “Credo di avergli portato fortuna. Lo stesso è accaduto con Martin Schulz, che successivamente è diventato Presidente del Parlamento europeo. Ho chiesto anche Pier Ferdinando Casini che, se volesse diventare presidente della Repubblica, sarebbe il benvenuto”.

Sull’Europa che non ricorda più chi sia

A proposito dell’Europa, alla domanda del direttore Carriero sull’attuale sua posizione politica Pittella ha ribadito: “Quei tre, che qualche giorno fa si sono riuniti in Cina, non hanno scritto un nuovo ordine mondiale, ma si sono uniti per darsi uno schermo dalla Corte penale internazionale. Non hanno risposto sulle guerre in corso e sulle grandi ingiustizie. Ci hanno, palesemente, confermato l’idea che le democrazie, nonostante le regolari elezioni di Trump, debbano essere affossate. L’Occidente democratico, in tutto questo? È stato sconfessato. È proprio l’UE che pecca di consapevolezza: non ha capito che c’è bisogno di un’Europa politica. Ha bisogno di fare uno scatto”.E sulla crisi relativa all’ex Ilva, ribadisce che il diritto alla salute e quello al lavoro non possono essere in contrasto, per cui è una questione di cui dovrebbe occuparsi l’Unione Europea: “Nel 2026 dobbiamo rassegnarci a perdere il polo dell’Acciaieria perché non siamo in grado di fare bonifiche? Questo sì, che è un tema che riguarda l’Europa e, anche se non sono più un suo rappresentante, chiederò che batta un colpo. Non possiamo non essere antesignani del New Deal. La prossima settimana mi farò carico di dirlo ai miei ex colleghi. È la mia promessa per Taranto”. Con queste parole si è conclusa la presentazione. Dopo un’ora e mezza di ricordi, aneddoti e minuzie socialiste, Pittella ha lasciato i suoi compagni tra il pubblico con la speranza di aiutare la comunità ionica. È la promessa di un uomo guidato dal sacro fuoco socialista, fatto di passione, appartenenza e impegno per la collettività che, nonostante il tempo e le stagioni politiche, purtroppo per alcune tramontate per sempre, continua a battersi. È mosso dalla convinzione che la politica, prima ancora che una carriera, sia una missione al servizio degli altri.