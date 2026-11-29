di Rosa Elenia Stravato

Ritratto di un intellettuale poliedrico capace di unire la profondità dello studio alla concretezza del fare

Chi è e cosa fa, oggi, un uomo di cultura? Spesso si commette l’errore di immaginarlo rinchiuso in una torre d’avorio, polverosa e distante, intento a decifrare il mondo attraverso la sola lente dei libri. In realtà, il vero intellettuale è un ponte vivente; è colui che sa maneggiare con la stessa maestria la profondità dello studio accademico e la concretezza del fare artigianale.

È chi non si limita a osservare la bellezza o a teorizzare sul valore civile dell’arte, ma si sporca le mani sul campo, costruendo spazi, educando sguardi, trasformando il pensiero critico in esperienza condivisa e azione politica. È esattamente in questo punto d’incontro tra rigore teorico e prassi scenica che si colloca la figura di Carlo Dilonardo. Nato a Martina Franca il 10 agosto 1981, incarna l’idea di un percorso intellettuale in cui la ricerca non è mai fine a se stessa, ma diventa subito palcoscenico, regia, organizzazione e impegno civile. La sua vocazione zampeilla giovanissima, quando inizia a respirare la polvere del legno del palco con un corso biennale di pratiche sceniche diretto dal regista Clarizio Di Ciaula.

Il battesimo della scena arriva nel 1998, come attore ne La Lezione di Eugène Ionesco, ma basta un solo anno per svelare la sua natura di fine orchestratore: nel 1999 porta in scena il vaudeville Il Professore di Pianoforte di Georges Feydeau, conquistando il premio per la miglior regia al festival internazionale “I Fliaci”. Con l’arrivo del nuovo millennio, nel 2000, il suo orizzonte si allarga verso Roma, dove si iscrive al DAMS di Roma Tre. Gli anni universitari sono un laboratorio frenetico e fecondo, in cui lo studio della storia dello spettacolo va di pari passo con una produzione continua. Dilonardo dirige testi brillanti e contemporanei — da Premiata Pasticceria Bellavista di Vincenzo Salemme a Festa in Famiglia di Alan Ayckbourn, fino a Provaci Ancora, Sam di Woody Allen — ma sente anche l’urgenza di farsi voce del proprio tempo.

Nascono così opere di cui è autore o coautore, capaci di indagare con ironia e sensibilità le pieghe della società: dall’omosessualità raccontata nel corto teatrale Sorprese non Attese alla vita dei fuori-sede in Cucina Abitabile, dal microcosmo precario dei call-center in Accordi Telefonici fino al dramma silenzioso della ludopatia tra gli anziani in Al piano di sopra. Parallelamente, fonda l’associazione culturale Teatri&Culture, assumendone la direzione artistica. Nel 2004 giunge alla laurea con il massimo dei voti, sotto la guida del professor Giorgio Taffon, discutendo una tesi su Paolo Grassi. Non è una scelta casuale, chiaro: nella figura del grande organizzatore teatrale e co-fondatore del Piccolo Teatro di Milano, Dilonardo individua il suo stesso modello di riferimento, fatto di visione culturale e capacità gestionale. Per affinare questo lato pratico, frequenta il corso di Perfezionamento in Organizzazione Teatrale presso l’Accademia Nazionale d’Arte Drammatica “Silvio d’Amico”, avviando collaborazioni con importanti realtà produttive.

Da questo momento in poi, la sua carriera procede su due binari perfettamente sincronizzati: da un lato l’alta ricerca accademica e la divulgazione, dall’altro la direzione artistica e la militanza sul palco. Nel 2009 pubblica la monografia Paolo Grassi. Il valore civile del teatro, che gli vale il prestigioso Premio Salvo Randone – Mazara del Vallo, e nello stesso anno approfondisce l’esperienza del Piccolo Teatro di Strehler e Grassi sulla Rivista di Studi Polacco-italiani dell’Università di Toruń. In Polonia conseguirà poi il Dottorato di Ricerca in Scienze Umanistiche, dando alle stampe nel 2014 il volume Il Ventennio dei Ventenni (Aracne Editrice), un’acuta indagine sulla formazione dei giovani intellettuali italiani durante il fascismo. La sua penna saggistica varca anche i confini nazionali, partecipando a convegni internazionali — come quello di Valencia dedicato a Dacia Maraini, i cui atti accolgono i suoi studi sulla scrittura civile dell’autrice — e contribuendo a rinnovare la critica teatrale attraverso la co-fondazione della rivista online LiminaTeatri.it e l’ideazione del blog Legrandidionisie, seguito da oltre diecimila lettori. Tutto questo bagaglio teorico si riversa direttamente nelle aule universitarie e nelle scuole di alta formazione — dove insegna Storia del Teatro alla NUCT di Cinecittà e Sceneggiatura Applicata alla LUMSA di Roma — ma soprattutto nella progettazione culturale. Dilonardo lavora al fianco di nomi del calibro di Giorgio Taffon, Rosario Galli, Giancarlo Sammartano, Oliviero Beha, collaborando con il TRIC di Bari e con la Fondazione Cinema per Roma. Insieme all’attore e regista Emanuele Vezzoli, cura l’organizzazione di Ocean Terminal, intenso spettacolo dedicato alla vicenda umana e civile di Piergiorgio Welby, portandolo in tournée da Roma fino a New York, passando per Lugano e Padova.

Assume inoltre la direzione artistica del Risto|Teatro Skené a Roma e, insieme al giornalista Eugenio Caliandro, guida il Valle d’Itria Corto Festival. Negli anni più recenti, il ritorno alle radici pugliesi si traduce in una straordinaria fioritura di progetti in cui l’arte diventa strumento di inclusione, memoria e dialogo. Indossa, possiamo dirlo, i panni di docente di lettere a tutto tondo. Una cosa, tuttavia, appare chiara, Dilonardo non teme di portare il teatro laddove c’è più bisogno di umanità. Ha, infatti, inaugurato un laboratorio teatrale con i rifugiati e i richiedenti asilo dello SPRAR di Martina Franca, da cui nascono gli spettacoli …E chi ha detto che il lupo fa paura? (2015, anche cortometraggio) e In acque libere (2016), oltre al libro Io. Il mio viaggio. Storie di quattro migranti che ce l’hanno fatta. Nel 2017 porta al debutto, ne “I Dialoghi di Trani”, la regia di Aspetta Te Stesso, testo di Walter Veltroni dedicato al tema del bullismo con protagonista Michele Lattanzio. La sua versatilità scenica continua a esprimersi a 360 gradi: lo ritroviamo sul palco come attore ne La notte degli Oscar con l’Orchestra della Magna Grecia diretta dal M° Antonio Palazzo (con cui firma anche la regia di Cinesinfonia e…), o nelle vesti di intensa voce narrante nello spettacolo teatrale-musicale Chet Baker.

Come se avesse le ali, ideato dal pianista Pasquale Mega, senza dimenticare la pubblicazione della raccolta Monologhiamoci. Il sigillo più alto sulla sua capacità di fondere erudizione e sensibilità drammaturgica arriva con la sua lettura dei classici. Dopo aver diretto con successo Il Piacere dell’Onestà, riceve il premio per il “Miglior adattamento dell’opera” grazie a una magistrale rielaborazione di un capolavoro di Luigi Pirandello, il celebre “Sei personaggi in cerca d’autore”. La motivazione della giuria fotografa perfettamente la sua cifra stilistica: è premiato per la «profonda comprensione della poetica pirandelliana», per un lavoro di grande spessore capace di valorizzare il metateatro, raccogliere la sfida dell’incompiutezza umana e rinnovare «la magia del conflitto tra forma e vita, regalando alla scena una visione drammaturgica intensa, fedele ed emozionante».

Oggi, questo patrimonio di competenze teoriche, artistiche e organizzative è messo direttamente al servizio della collettività nel ruolo di Assessore alle Attività Culturali, Spettacolo, Politiche educative e formative, Trasporto scolastico e Politiche giovanili del Comune di Martina Franca. Forse è così che Carlo Dilonardo compie l’ennesimo, naturale passo del suo percorso: trasformare la cultura da semplice intrattenimento a pilastro della crescita civile ed educativa di un’intera comunità.