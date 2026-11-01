Dal segno al terzo senso: la semiotica visiva e inquietante di Roland Barthes

Di Rosa Elenia Stravato

Dalla decostruzione dell’ideologia borghese all’ermeneutica dell’immagine in L’ovvio e l’ottuso

In tutte le librerie che si rispettino c’è almeno un titolo di Barthes; è un dato quasi matematico. Certo, per le nuove generazioni non dice nulla questo cognome, eppure, resterebbero sorpresi scoprendone la sua immensa lungimiranza, la sua “aura”.

L’avventura intellettuale di Roland Barthes si configura come uno dei percorsi più complessi, sfaccettati e fecondi dell’intero panorama teorico del Novecento, un itinerario epistemologico che ha saputo attraversare le grandi stagioni dello strutturalismo per poi travalicarne i confini e approdare a un post-strutturalismo intriso di sensibilità letteraria, corporeità e feconda inquietudine ermeneutica.

Nella prima fase del suo magistero critico, risalente agli anni Cinquanta e legata a testi fondativi quali Il grado zero della scrittura e Miti d’oggi, Barthes si attesta su posizioni di rigorosa decostruzione ideologica. Applicando con acume i principi della linguistica saussuriana ai fenomeni della cultura di massa, lo studioso francese si propone di smascherare i meccanismi sottili mediante i quali la borghesia trasforma le proprie costruzioni storiche e culturali in presupposti naturali e indiscutibili. Il mito, per il primo Barthes, è precisamente questo artificio semiotico che depriva la realtà della sua storicità per rivestirla di una parvenza di spontanea evidenza.

Successivamente, nel corso degli anni Sessanta, con la stesura degli Elementi di semiologia e de Il sistema della moda, il pensatore tenta la grande operazione di formalizzazione disciplinare, cercando di estendere i metodi della scienza del linguaggio a qualunque sistema di segni, dall’abbigliamento alla gastronomia, al fine di individuare la sintassi profonda che governa i comportamenti sociali.

Tuttavia, la rigidità scientifica e la presunzione di esaustività dello strutturalismo più ortodosso mostrano ben presto i loro limiti di fronte alla complessità inesauribile del testo letterario e visivo. È proprio nel decennio successivo, attraverso opere di svolta come S/Z, Il piacere del testo e da ultimo la celebre meditazione sulla fotografia de La camera chiara, che Barthes compie il suo scarto fondamentale, abbandonando le velleità di una semiotica puramente classificatoria per muovere verso un’esplorazione del significato inteso come evento plurale, aperto, legato indissolubilmente al piacere della fruizione, alla dimensione affettiva e alla singolarità dell’esperienza soggettiva.

L’ovvio e l’ottuso, raccolta postuma pubblicata nel 1982 che raggruppa i contributi dedicati da Barthes alla semiotica dell’immagine, al teatro, al cinema e alla pittura, elaborati prevalentemente tra la fine degli anni Sessanta e i primi anni Settanta. Quest’opera rappresenta lo snodo cruciale in cui il rigore dell’analisi codificata entra in cortocircuito con ciò che sfugge irrimediabilmente a qualsiasi tentativo di traduzione verbale. È un testo prolisso e denso di suggestioni, all’interno del quale la riflessione barthesiana sul visivo raggiunge la sua massima acume analitica, in particolare attraverso il fondamentale saggio intitolato Il terzo senso, dedicato all’esame metodico di alcuni fotogrammi estratti dalle opere cinematografiche di Sergej Michajlovič Ėjzenštejn, con particolare attenzione a capolavori quali La corazzata Potëmkin e Ivan il Terribile.

Nell’affrontare la sostanza materica del filmato, Barthes isola il fotogramma dalla continuità del flusso cinematografico, operando una cesura metodologica volta a far emergere le stratificazioni di senso che la proiezione in movimento tende inevitabilmente a mascherare o a riassorbire nella durata temporale del racconto.

L’analisi condotta da Barthes permette di discriminare tre distinti livelli di significazione che coesistono all’interno dell’immagine visiva, organizzati secondo un gradiente di crescente complessità ed evanescenza. Il primo livello è quello puramente informativo, che pertiene alla dimensione della comunicazione denotativa e comprende tutti quegli elementi immediati e conoscitivi che permettono all’osservatore di identificare la scena, gli attori, gli abiti, la scenografia e lo svolgimento dell’azione rappresentata. Si tratta di una soglia primaria, indispensabile per l’orientamento cognitivo ma priva di una reale densità simbolica.

Sopra questo primo strato si colloca il secondo livello, quello simbolico, che Barthes definisce per l’appunto come il senso ovvio. Questo senso è pienamente intenzionale, nasce dalla volontà esplicita dell’autore e si appoggia su codici culturali, storici, iconografici e psicoanalitici ampiamente condivisi. Il senso ovvio è ciò che va incontro al lettore con chiarezza, è un significato che cerca la decodifica, che vuole essere compreso e che si manifesta attraverso metafore, allegorie o sottolineature espressive perfettamente riconducibili a una griglia d’interpretazione preesistente. È il regno della connotazione trasparente, in cui l’immagine parla una lingua perfettamente strutturata e traducibile in concetti verbali.

La vera rivoluzione teorica compiuta da Barthes risiede tuttavia nell’individuazione di un livello ulteriore e sovversivo, che egli battezza con il nome di terzo senso o senso ottuso. A differenza del senso ovvio, che appare affilato, direzionato e nitido, il senso ottuso si presenta come un’escrescenza, un margine di significazione sfuggente, eccedente e costitutivamente refrattario alla presa del linguaggio. Esso è definito ottuso proprio perché smussa e destabilizza la nitidezza delle categorie logiche, ponendosi come un significante senza un significato pienamente afferrabile. Il senso ottuso non contribuisce in alcun modo allo sviluppo della trama narrativa, non rafforza la tesi dell’autore e non si lascia riassumere all’interno di una spiegazione razionale o di una metafora codificata. Si manifesta piuttosto come un dettaglio apparentemente trascurabile, una piega improvvisa di un abito, l’inclinazione anomala di uno sguardo, la curvatura imperfetta di un volto o l’eccesso di un maquillage scenico che finisce per disturbare l’armonia della composizione simbolica.

L’operazione condotta da Barthes evidenzia come il senso ottuso introduca un’interruzione drastica nel continuum della narrazione cinematografica. Mentre la narrazione esige un movimento proteso verso il fine, una concatenazione causale di eventi che guida lo spettatore verso una risoluzione concettuale, il terzo senso immobilizza la visione sul fotogramma, trasformando il tempo della visione da sequenziale a contemplativo. In questo modo, l’immagine smette di funzionare semplicemente come un veicolo d’informazione o come un manifesto ideologico per diventare il luogo di un’infezione estetica, di un’increspatura imprevedibile che colpisce la sensibilità del ricevente al di fuori di ogni convenzione pedagogica o sociale.

Si tratta di un’intuizione cruciale che anticipa direttamente il concetto di punctum che lo stesso Barthes svilupperà anni dopo nel suo celebre saggio sulla fotografia, inteso come quell’elemento puntiforme, involontario e doloroso che trafigge lo spettatore, frantumando la compattezza dello studium, ovvero dell’interesse culturale e razionale per la scena rappresentata.

L’eredità epistemologica de L’ovvio e l’ottuso è dunque di straordinaria rilevanza per la storiografia critica e per la teoria dei media. Demolendo l’illusione che l’immagine sia un mero testo trasparente interamente decifrabile attraverso la linguistica, Barthes dimostra che nel visibile permane sempre un residuo inassimilabile, un’eccedenza formale che resiste alla razionalizzazione e al dominio del discorso. Questa prospettiva ha aperto la strada ai moderni studi sulla cultura visiva, spostando in maniera definitiva l’asse della ricerca dalla pura decodifica ideologica dei messaggi alla valorizzazione dell’esperienza fenomenologica, emotiva e sensoriale dello sguardo.

L’opera si conferma così come una testimonianza monumentale di un pensiero libero e in continua trasformazione, capace di mostrare come la vera ricchezza dell’arte risieda proprio in ciò che sfugge alla norma, nell’interstizio inaccessibile in cui la ragione tace e l’immagine inizia a vibrare di una vita propria e inesauribile.