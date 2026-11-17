Partirà da Grosseto il 6 novembre 2027. Il 10 dicembre arriverà al Teatro Orfeo di Taranto

Dopo il video pubblicato qualche giorno fa, in cui è stato possibile ascoltare le prime note di un brano dal titolo “Ma non eravamo qui per amarci?”, Diodato ha pubblicato sui suoi canali social un nuovo video che termina con l’annuncio del nuovo tour nei teatri 2027, che lo porterà a esibirsi nei principali teatri italiani.

Con la pubblicazione di queste due clip il cantautore svela degli estratti di due brani inediti: “Ma non eravamo qui per amarci?” è infatti il titolo del nuovo progetto discografico di Diodato (Carosello Records), da cui prende nome la tournée

Il tour, prodotto e organizzato da Magellano Concerti, partirà il 6 novembre 2027 dal Teatro Moderno di Grosseto (data zero) e proseguirà nei mesi di novembre e dicembre nei principali teatri della penisola. Mentre nel primo video ci si soffermava sugli sguardi di esseri umani di diverse età, sui loro gesti, sulle reazioni emotive che sembravano scaturire dall’ascolto del brano e della domanda più volte ripetuta, in questo nuovo contenuto seguiamo lo stesso Diodato in una camminata all’alba che culmina con un crescendo musicale che si apre sulle parole “Ascoltami, forse non esiste un tempo o una distanza che sia grande quanto la speranza”. La macchina da presa è sempre vicina al cantautore e negli istanti finali compaiono le date del nuovo tour teatrale. Dopo la data zero di Grosseto, il tour, il cui calendario è in aggiornamento, toccherà le città di Milano (8 novembre – Teatro Arcimboldi), Torino (11 novembre – Teatro Colosseo), Livorno (13 novembre – Teatro Goldoni), Spoleto (15 novembre – Teatro Menotti), Civitanova Marche (16 novembre – Teatro Rossini), Trento (19 novembre – Auditorium Santa Chiara), Firenze (21 novembre – Teatro Verdi), Bologna (22 novembre – Europauditorium), Padova (23 novembre – Gran Teatro Geox), Roma (29 novembre – Auditorium Conciliazione), Napoli (2 dicembre – Teatro Augusteo), Bitritto (3 dicembre – Palatour), Palermo (5 dicembre – Teatro Golden), Catania (6 dicembre – Teatro Metropolitan), Reggio Calabria (8 dicembre – Teatro Cilea), Taranto (10 dicembre – Teatro Orfeo), Pescara (12 dicembre – Teatro Massimo) e Parma (14 dicembre – Teatro Regio). I biglietti saranno disponibili su Ticketone e sui circuiti di vendita abituali dalle ore 14 mercoledì 18 novembre. (Ansa)