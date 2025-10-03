venerdì 3 Ottobre 25
CP

Grafologia e tecnica investigativa

Articoli Correlati

Statte abbraccia l’ingegnere che ha fatto vincere la Ferrari

CP -
Una serata per celebrare l’ingegnere Giuseppe D’Agostino Venerdì 3 ottobre alle ore 19.30, la Sala Parrocchiale della Parrocchia del Sacro Cuore di Statte ospiterà una...
Read more

Domenica 5 ottobre, apertura gratuita al MArTA

CP -
L'esposizione permanente e due importanti mostre temporanee al Museo archeologico nazionale di Taranto Come prima domenica del mese si rinnova l'appuntamento che negli anni ha...
Read more

Quando la lingua si aggiorna come uno smartphone

CP -
di Rosa Elenia Stravato Dai prestiti dall’inglese alle invenzioni degli scrittori, le parole nuove fotografano il nostro presente e alimentano il dibattito tra puristi e...
Read more

L'informazione dei Popoli Mediterranei

CREDIT

NEWCOSMOPOLISMEDIA S.R.L.S.
Direttore Responsabile: Vincenzo Carriero

Registrazione:
Tribunale di Taranto n.4 del 02/04/2012.

CONTATTI

Direttore: Vincenzo Carriero: direttore@cosmopolismedia.it
Redazione: redazione@cosmopolismedia.it
Ufficio Commerciale: commerciale@cosmopolismedia.it
Ufficio Comunicamed: commerciale@comunicamed.it

© Copyright 2022 - CosmoPolisMedia | Made with ♡ by Mediabrand