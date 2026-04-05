Hamnet – Nel nome del figlio: il lutto, la creazione e l’origine della tragedia

di Rosa Elenia Stravato

Analisi del film di Chloé Zhao tra ricostruzione storica, dimensione intima e rilettura del mito shakespeariano

Hamnet – Nel nome del figlio (2025), diretto da Chloé Zhao e tratto dall’omonimo romanzo di Maggie O’Farrell, si configura come un’opera cinematografica di grande intensità emotiva e raffinata costruzione estetica, capace di coniugare rigore storico e introspezione psicologica. Il film si inserisce nel filone del dramma storico-biografico, ma ne supera i confini tradizionali attraverso una prospettiva innovativa: non racconta direttamente William Shakespeare come figura canonica, bensì indaga la dimensione privata e familiare che precede la nascita della sua opera più celebre, Amleto. Ambientato nell’Inghilterra elisabettiana del XVI secolo, il film si concentra sulla vita di Agnes Hathaway e William Shakespeare, mettendo al centro il loro rapporto e quello con i figli.

La narrazione segue in particolare la figura di Agnes, donna profondamente legata alla natura e dotata di una sensibilità quasi “arcaica”, che vive ai margini della comunità. Il fulcro drammatico dell’opera è rappresentato dalla morte del figlio undicenne Hamnet, evento storico realmente accaduto nel 1596. La perdita del bambino – probabilmente a causa della peste – genera una frattura irreparabile nell’equilibrio familiare, dando origine a un dolore profondo e persistente. Il film non si limita a descrivere il lutto, ma ne esplora le conseguenze psicologiche e creative: la tragedia personale diventa infatti il motore della produzione artistica shakespeariana, suggerendo un legame diretto tra la morte del figlio e la genesi di Amleto. In tal senso, la struttura narrativa assume un carattere circolare e simbolico: la perdita privata si trasforma in creazione universale, e il teatro diventa lo spazio in cui il dolore trova una forma e una voce. Il film si avvale di un cast di alto profilo, capace di sostenere la complessità emotiva della narrazione.

Jessie Buckley interpreta Agnes con intensità e profondità, offrendo una performance centrata sulla corporeità e sul silenzio, che restituisce la dimensione interiore del personaggio. Paul Mescal veste i panni di William Shakespeare, delineando una figura lontana dall’icona monumentale della tradizione: il suo è un uomo fragile, spesso assente, incapace di elaborare pienamente il dolore, ma capace di trasfiguralo attraverso l’arte. Accanto ai protagonisti, il cast comprende Emily Watson, Joe Alwyn e Jacobi Jupe nel ruolo del giovane Hamnet, contribuendo a costruire un tessuto relazionale credibile e sfaccettato. Dal punto di vista stilistico, Hamnet si distingue per una regia contemplativa e sensoriale, coerente con il cinema di Chloé Zhao. L’uso della luce naturale, l’attenzione ai paesaggi rurali e la centralità del corpo umano contribuiscono a creare un’atmosfera sospesa, in cui il tempo sembra dilatarsi. Uno degli elementi più peculiari del film è la scelta di privilegiare lo sguardo femminile: la storia è raccontata prevalentemente attraverso il punto di vista di Agnes, ribaltando la prospettiva tradizionale centrata su Shakespeare. Ciò consente di esplorare temi quali la maternità, la perdita e la resilienza, conferendo all’opera una dimensione intima e universale al tempo stesso.



Dal punto di vista tematico, il film si articola attorno a tre nuclei fondamentali tra cui il lutto come esperienza esistenziale totalizzante, che investe corpo e mente; la memoria intesa come spazio di sopravvivenza affettiva e la creazione artistica concepita come forma di elaborazione del dolore.

In questa prospettiva, il teatro emerge come dispositivo catartico: non semplice rappresentazione, ma trasformazione dell’esperienza individuale in patrimonio collettivo. Accolto positivamente dalla critica e premiato in importanti contesti internazionali, il film si è distinto per la sua capacità di coniugare rigore storico e forza emotiva. La sua rilevanza risiede soprattutto nella proposta di una lettura “umana” di Shakespeare, che ne restituisce la dimensione di uomo prima che di autore. In tal senso, Hamnet non è un biopic tradizionale, ma una riflessione sul rapporto tra vita e arte, tra esperienza e rappresentazione.



Hamnet – Nel nome del figlio si configura come un’opera di grande valore culturale, capace di interrogare lo spettatore sul significato del dolore e sulla funzione dell’arte nella sua elaborazione. Attraverso una narrazione intima e profondamente evocativa, il film suggerisce che ogni grande opera nasce da una frattura, da una perdita, da un’assenza che chiede di essere colmata. In questa prospettiva, la tragedia di Hamnet non è soltanto un evento biografico, ma diventa il punto di origine di una delle più alte espressioni del teatro occidentale: un passaggio in cui la vita si trasforma in poesia, e il dolore in memoria condivisa.