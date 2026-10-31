Il battito prima della leggenda: Je so’ pazzo e l’umanità di Pino Daniele

di Rosa Elenia Stravato

Storia di un ragazzo semplice divenuto leggenda ed identità di un popolo, il suo!

C’è un istante, prima che il mito si cristallizzi nel bronzo dei grandi e la voce diventi eco immortale, in cui ogni storia tace per fare spazio al rumore sordo dei passi. È il tempo della ricerca, della crepa, del ragazzo che stringe una chitarra tra le mani come fosse l’unico appiglio in un mare in tempesta. È questo il territorio fertile in cui affonda le radici Je so’ pazzo, il film diretto da Nicola Prosatore (già autore di Piano, piano e Wanna) e tratto liberamente dalle pagine scritte dal figlio Alessandro Daniele, nelle sale dal 15 ottobre con 01 Distribution è stato presentato anche in anteprima alla ventunesima Festa del Cinema, commossa e raccolta in un solo nome. Il film è un omaggio appassionato ad una figura nella quale si riconosce e specchia, non solo Napoli ma una vastità di mondi. Nel film, la leggenda fa un passo indietro per cedere il palcoscenico a Pinotto. Un ragazzo di Napoli, armato di talento e tormenti, in cammino verso la propria voce.

E a prestare anima, corpo e fragilità a questo giovane cantautore prima della consacrazione è Massimiliano Caiazzo, volto amato di Mare fuori, chiamato a compiere il viaggio più difficile: smarrire il proprio riflesso per ritrovare quello di un’icona. Vestire i panni di un totem della musica italiana non è un esercizio di stile, ma una discesa agli inferi della responsabilità.

Per Massimiliano Caiazzo, la sfida è iniziata sotto il segno di un sentimento ingombrante: la paura di non essere all’altezza. «È stata una compagna di viaggio quotidiana, ma anche una chiave per entrare nella sua umanità», racconta l’attore. Un timore reverenziale che, anziché paralizzarlo, si è trasformato in una lente d’ingrandimento sui dettagli dell’anima. L’epifania è arrivata ascoltando i brani di Pino alla luce della sceneggiatura: «Mi sono commosso profondamente. Da lì mi sono tuffato nel lavoro, cercando di dare tutto me stesso. Oggi posso dire di dormire sonni tranquilli». In quella quiete ritrovata risiede la misura di un’interpretazione che non cerca l’imitazione, ma la risonanza emotiva.

Il talento deflagra fin dalle prime sequenze, ma il film sceglie di sondare la geografia interiore di Pino attraverso le sue zone d’ombra. Il ritratto più intimo si modella nel conflitto viscerale con la figura paterna: un uomo incapace di sciogliere il ghiaccio dell’affetto, la cui freddezza va a riaprire la cicatrice primordiale di un’infanzia trascorsa lontano dai genitori, affidato alle cure di due vicine di casa economicamente più agiate.

Un vuoto stratificato, fatto di delusioni cocenti e di un disperato bisogno di evasione, che il giovane musicista non annega nel silenzio, ma cuce dentro le sue note. Riascoltando i versi di Terra mia, l’attore Giovanni Ludeno, che veste i panni del padre nel film, coglie la grandezza cristallina di quel vissuto: «Sembrano Shakespeare. A diciott’anni Pino aveva già trasformato i conflitti con la famiglia e con la città in qualcosa di universale». Anche il corpo diventa mappa delle inquietudini. Le oscillazioni di peso, il rapporto viscerale e complesso con il cibo, raccontano un’anima in costante bilico tra il bisogno di nutrimento emotivo e le tenebre del rifiuto. «Il cibo è nutrimento, ma può diventare anche oscurità», osserva con lucidità analitica il regista Nicola Prosatore. La narrazione cinematografica sceglie di non percorrere i sentieri rassicuranti della celebrazione infinita. Si spinge fino alla soglia del leggendario concerto in piazza del Plebiscito del 19 settembre 1981, davanti a duepidi oceani di folla — duecentomila anime strette attorno a un unico battito. Eppure, sceglie di fermarsi lì. Di lasciare fuori la lunga stagione del trionfo acclarato.

«Volevamo concludere consegnando il mito al pubblico, senza raccontarne la glorificazione», spiega Prosatore. Una scelta coraggiosa, fatta di sottrazioni e rinunce necessarie, che restituisce l’autentico senso dell’opera: non ripassare la storia di una statua intoccabile, ma riscoprire il ragazzo che, tra macerie familiari, sogni immensi e ferite aperte, ha trovato nella musica l’unico modo possibile per raccontare se stesso e l’anima inquieta di un’intera città.