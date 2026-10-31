sabato 31 Ottobre 26
CP

Il battito prima della leggenda: Je so’ pazzo e l’umanità di Pino Daniele

Articoli Correlati

“Il Suono della Settima arte” con l’ Orchestra ICO Magna Grecia

CP -
Doppio appuntamento, Venerdì 30 alle 10.00 (Teatro Orfeo) e sabato 31 ottobre alle 19.30 (Chiesa Gesù Divin lavoratore) Giulio Lomartire, giovane compositore tarantino presenta la...
Read more

“Massafra, radici di pietra e magia”: il progetto della Proloco

CP -
di Angelo Nasuto Si tratta di una serie di iniziative dedicate alla scoperta del patrimonio storico-culturale, paesaggistico ed enogastronomico della città Massafra, cittadina jonica ricca...
Read more

L’Unione Europea sul lettino dell’analista. Psicologia e geopolitica a confronto

CP -
di Armando De Vincentiis Costi irrecuperabili, pensiero desiderante e bias di conferma: così l’Unione europea rischia di restare prigioniera delle proprie strategie sull’Ucraina. La terapia...
Read more

Iscriviti alla newsletter

Ricevi gli aggiornamenti e le ultime notizie.

L'informazione dei Popoli Mediterranei

CREDIT

NEWCOSMOPOLISMEDIA S.R.L.S.
Direttore Responsabile: Vincenzo Carriero

Registrazione:
Tribunale di Taranto n.4 del 02/04/2012.

CONTATTI

Direttore: Vincenzo Carriero: direttore@cosmopolismedia.it
Redazione: redazione@cosmopolismedia.it
Ufficio Commerciale: commerciale@cosmopolismedia.it
Ufficio Comunicamed: commerciale@comunicamed.it

© Copyright 2022 - CosmoPolisMedia | Made with ♡ by Mediabrand