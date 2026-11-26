di Angelo Nasuto

L’istituto si distingue tra oltre 130 scuole italiane. Premiato il progetto di tredici studentesse della classe 4F, dedicato al tema dell’avventura attraverso l’arte incisoria

Il Liceo artistico De Ruggieri di Massafra conquista un prestigioso riconoscimento alla VI Biennale dei Licei artistici italiani, classificandosi al secondo posto ex aequo con il Liceo artistico di Palermo. A ottenere il premio è stata l’opera “Détournement de l’aventure. Atlante incisorio come pratica collettiva dell’attraversamento”, un progetto artistico che porta la firma di tredici studentesse dell’indirizzo Arti figurative.

La cerimonia di premiazione si è svolta ieri, nella sala Aldo Moro del Ministero dell’Istruzione e del Merito, a Roma, alla presenza dei rappresentanti degli istituti premiati. Un risultato di particolare rilievo per la scuola massafrese, che si è distinta in una competizione nazionale alla quale hanno preso parte oltre 130 istituti, con 183 opere in concorso.

A rappresentare il De Ruggieri sono stati i docenti Ciro Nappa e Rossana Ricci, accompagnati dalle studentesse della classe 4F. Il riconoscimento è stato ritirato dalla professoressa Giusy Longo insieme all’allieva Alissya Luccarelli, in rappresentanza delle tredici studentesse autrici del progetto.

Al centro dell’opera premiata c’è una riflessione sul significato dell’avventura, interpretata non come semplice esplorazione, ma come esperienza di attraversamento, smarrimento, trasformazione e ritorno. Il progetto prende forma attraverso tredici interventi incisori, realizzati da altrettante studentesse, ciascuno espressione di una prospettiva personale e di una diversa interpretazione del tema.

Le singole immagini compongono un vero e proprio atlante contemporaneo: un percorso visivo e narrativo aperto, ispirato alla ricerca di Aby Warburg e alla sua concezione dell’atlante come strumento di conoscenza, costruito attraverso accostamenti, relazioni e connessioni tra immagini. In questa prospettiva, anche il perdersi diventa un metodo di ricerca e l’avventura si trasforma in un processo di conoscenza.

L’impianto concettuale e progettuale è stato curato dalla professoressa Giusy Longo, che ha guidato le studentesse nella costruzione della ricerca artistica, orientando il lavoro incisorio verso una pratica di indagine critica e interpretazione del tema.

Un contributo importante è arrivato anche dal percorso di formazione Scuola-Lavoro, svolto con la professoressa Grazia Tagliente dell’Accademia di Belle Arti di Bari. Le allieve hanno avuto modo di approfondire la tecnica dell’acquaforte e le diverse fasi della lavorazione calcografica, dalla preparazione delle matrici in zinco fino alla stampa.

Il premio rappresenta un importante traguardo per le studentesse e per l’intera comunità scolastica, guidata dalla dirigente scolastica Elisabetta Scalera, che sostiene e valorizza le capacità creative e progettuali degli allievi.

Un successo che testimonia il valore di un percorso nel quale ricerca teorica, sperimentazione tecnica, formazione e collaborazione si sono intrecciate, trasformando un tema condiviso in tredici differenti traiettorie artistiche. Per il De Ruggieri, un’ulteriore conferma della qualità dell’offerta formativa e del ruolo della scuola come luogo di creatività, pensiero critico e crescita culturale.