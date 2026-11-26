Dal 26 al 28 novembre la quinta edizione della manifestazione che, tra film, incontri e laboratori, racconta desideri, diritti e sfide delle nuove generazioni, con i ragazzi in prima linea. Tra gli ospiti, gli attori Dario Aita e Anna Godina

Il cinema come occasione per raccontare il presente, interrogarsi sul futuro e dare spazio alle voci delle nuove generazioni. È questa la direzione della quinta edizione del Be Green International Film Festival, in programma a Crispiano, dal 26 al 28 novembre, al cinema comunale. La manifestazione, organizzata da Armamaxa Teatro, Circolo Arci “Mariella Leo”, Comune di Crispiano e Unione dei Comuni Terre delle Gravine, torna con tre giornate di cortometraggi internazionali, incontri, proiezioni speciali e laboratori. Al centro delle storie selezionate ci sono i desideri, i diritti, i conflitti e il cambiamento: temi che attraversano la vita dei giovani e interrogano la società che gli adulti stanno consegnando loro. Tra gli ospiti di quest’anno, gli attori Dario Aita e Anna Godina, protagonisti della serie RaiPlay Memoriæ. È proprio nel coinvolgimento diretto delle nuove generazioni che il Be Green trova una delle sue espressioni più significative. Da sempre, infatti, il festival affida un ruolo centrale alla Be Green Factory, il gruppo composto da ragazze e ragazzi tra i 15 e i 20 anni che, in sinergia con i direttori artistici Gaetano Colella e Andrea Simonetti, partecipa alle diverse fasi di ideazione e organizzazione della manifestazione, contribuendo anche alla sua realizzazione durante le giornate del festival. Da alcuni mesi la Factory è al lavoro sulla quinta edizione e ha curato, tra le altre cose, la realizzazione dello spot promozionale. Ma, oltre a loro, anche i più piccoli sono protagonisti del festival: i bambini delle quinte classi della scuola primaria decreteranno il miglior corto di animazione, invece i ragazzi di terza media voteranno il miglior corto di finzione. Come sempre, il fulcro del Be Green IFF è rappresentato dal Concorso internazionale cortometraggi, diviso in due categorie: Animazione e Finzione. Il 26 novembre il Be Green International Film Festival si aprirà, alle 20.30, con la proiezione del lungometraggio Le bambine, opera prima delle registe Valentina e Nicole Bertani. Presentato in concorso al prestigioso Festival di Locarno, dove ha ottenuto una Menzione speciale della Giuria Giovani, il film è stato accolto con entusiasmo dalla critica. MYmovies lo ha definito «un racconto d’infanzia ipercinetico con un’estetica viva, originale e salutare per il nostro cinema». Alle 22.30 si terrà la Notte Monsters: verranno proposti due cortometraggi della nona edizione del Monsters – Fantastic Film Festival, per scoprire le paure del mondo d’oggi tra incubi della vita quotidiana e scelte per diventare adulti. I due film brevi in visione sono Stuck di Jan van Gorkum e The Last Cheap House di Meg Favreau. Il 27 novembre comincia con un appuntamento a cura di Volta la carta, storico partner del festival. Alle 18 alla biblioteca civica “C. Natale” si terrà l’incontro con la scrittrice Sofia Pirandello, che presenterà il suo nuovo romanzo Cellulosa (Edizioni E/O). È la parabola rivoluzionaria di sei ragazzi, ingenui e sognatori, che in una provincia operaia uguale a se stessa da generazioni sognano di far saltare in aria la fabbrica che tiene in ostaggio un’intera comunità con la sua promessa di benessere. In un’Italia sempre più deindustrializzata, dove le crisi si susseguono, un grande romanzo che racconta quanto della nostra vita siamo disposti a sacrificare, solo per restare in vita. Dialogherà con l’autrice Vincenzo Parabita. A seguire, alle 19.30, al cinema comunale spazio al focus “Memoriæ – Dalla scrittura allo schermo”, un incontro dedicato alla serie originale RaiPlay scritta da Gaetano Colella e Andrea Simonetti, per esplorare il percorso creativo e produttivo che porta una storia dalla scrittura allo schermo. Attraverso il confronto con Dario Aita e Anna Godina, interpreti della serie, la regista Isabella Aguilar e la producer di Rai Fiction Federica Pezzullo si parlerà delle sfide della realizzazione, del lavoro degli attori e delle opportunità offerte dalle nuove forme di serialità televisiva. Alle 21 spazio alla visione dei cortometraggi di animazione in concorso: Prout di Marc-Henri Wainberg (Francia, 8’, 2025), Storytelling di Nils Hedinger (Svizzera, 8’, 2024), Ziki di Roberta Palmieri e Olga Sargenti (Italia, 12’, 2025), Fin People di Veronika Hozjan (Slovenia/Croazia, 10’, 2026), Saba di Liron Topaz (Stati Uniti, 9’, 2026). La seconda giornata di festival si chiuderà con uno dei momenti più attesi dal pubblico più giovane: “Una notte al cinema!”, in collaborazione con il Circolo Arci “Mariella Leo”. Una notte speciale al cinema riservata a bambini di 9-10 anni: proiezioni e laboratori cinematografici in suggestiva non-stop dalle 22.30 alle 8 del mattino seguente, quando i bambini al risveglio faranno colazione al cinema. Per questa attività è necessaria la prenotazione su Eventbrite. Per ulteriori informazioni è possibile contattare il numero telefonico 329.1589904. Il 28 novembre si apre con un evento speciale: alle 18.30 la proiezione del cortometraggio fuori concorso Il quaderno di Tommaso di Marco Pellegrino. Si tratta di un film ispirato alla storia vera di Antonino Bartuccio, ex sindaco di Rizziconi che ha sfidato la ‘ndrangheta, che racconta la storia di Tommaso, un ragazzo chiamato a scegliere se restare in silenzio o prendere posizione. Fanno parte del cast Samuele Aprile, Carolina Crescentini e Antonio Gerardi. A seguire, sul palco del cinema comunale si terrà un incontro a cui parteciperanno lo stesso Antonino Bartuccio, il direttore generale del Giffoni Film Festival Jacopo Gubitosi, il founder di Giffoni Innovation Hub Antonino Muro, la consigliera nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro Angela Losito, il presidente dell’Ordine provinciale dei Consulenti del Lavoro di Taranto Giovanni Prudenzano e il sindaco di Crispiano Luca Lopomo. È un appuntamento in collaborazione con l’associazione Cè ttèatre. Alle 20.30 si abbassano nuovamente le luci in sala per la selezione ufficiale dei cortometraggi di finzione in concorso: Mignolo di Gianluca Granocchia (Italia, 15’, 2023), Largo di Max Burgoyne-Moore e Salvatore Scarpa (Regno Unito, 15’, 2025), Last Shot di Parham Rahimzadeh (Paesi Bassi, 17’, 2026), Superbi di Nikola Brunelli (Italia, 16’, 2024), A Friend of Dorothy di Lee Knight (Regno Unito, 21’, 2025). La premiazione chiude la serata e il festival: verranno assegnati i premi per Miglior film, Miglior interprete e Migliore sceneggiatura. La giuria tecnica assegna il premio Giuria Tecnica, mentre il festival partner Vicoli Corti assegna il Premio Speciale. Tutti gli appuntamenti sono a ingresso gratuito, ma per assistere alla proiezione dei cortometraggi di animazione e finzione in concorso è obbligatorio prenotare il posto su Eventbrite: https://www.eventbrite.it/o/be-green-film-festival-56498257633. Anche quest’anno spetta all’attrice Antonella Carone il compito di presentare le serate. La giuria tecnica della quinta edizione del Be Green IFF è composta da Nadia Carbone (direttrice artistica Generation Film Fest), Giovanni Mauriello (sceneggiatore e development executive) e Anthony Ettorre (regista e curatore culturale). Sul sito del festival è possibile leggere e scaricare il programma completo: https://bit.ly/4AEIVQN. Questa edizione del Be Green avrà un prologo il 25 novembre. In occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, l’assessorato ai Servizi Sociali e Pari Opportunità e la Commissione Pari Opportunità del Comune di Crispiano hanno organizzato un’iniziativa di sensibilizzazione all’interno della quale verranno proiettati tre cortometraggi scelti dalla direzione artistica del festival. Tre lavori che mettono al centro la libertà di decidere del proprio corpo e della propria vita. Si tratta di Ovary-Acting di Ida Melum, And I Would Be Beautiful di Mathilde George e Finché morte non ci separi di Alice Gnech ed Edoardo Maione. L’appuntamento è per le ore 20.30 al cinema comunale. La quinta edizione del Be Green International Film Festival è organizzata con il sostegno della BCC di Locorotondo. Contribuiscono alla realizzazione i partner Emergency, Fondazione Taranto 25, Volta la carta, Cerchio Comunicazione, Crispiano Comix, Gianni Giacovelli Videomaker, Francisco Tàrrega Music Academy, Falegnameria artigianale Paolo Caputo, Cè ttèatre, Ottica Ruvio. Sono sponsor SunElectrics, Sismalab, Bufano Srl, Bufano Nex Logistics e Basile Srl. È sponsor tecnico Controluce. Sono supporter Parco delle Querce, EuroSpin e Farmacia Boccuni. Sono festival partner Asti Film Festival, Vicoli Corti – Cinema di Periferia, Monsters – Fantastic Film Festival e Giffoni Film Festival.