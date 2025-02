Il Liceo De Ruggieri celebra il carnevale massafrese con una mostra

di Angelo Nasuto

A Massafra il Carnevale si deve sempre celebrare. Sembra questo il messaggio ultimo che il Liceo De Ruggieri vuole diffondere annunciando alla città una mostra che l’istituto massafrese terrà nei prossimi giorni, presso l’androne della sede centrale di via Crispiano, dal titolo “50 sfumature di Carnevale”.

La mostra, allestita nell’ambito delle celebrazioni del cinquantennale della scuola, sarà inaugurata il prossimo giovedì 27 febbraio e proseguirà fino a sabato 8 marzo, pregiandosi di numerosi manufatti e opere artistiche da esporre ai visitatori che vorranno così arricchire la ricorrenza carnascialesca, festeggiando il Carnevale massafrese. Infatti saranno esposti innanzitutto molti manifesti ufficiali del passato, che davano il via ai giorni di festa, ideati e dipinti dal ricordato pittore Nicola Andreace e donati all’istituto dalla figlia del grande artista, la professoressa Lucilla Andreace. In tal modo l’atmosfera della mostra offrirà un grande spaccato della storia di questa manifestazione massafrese per eccellenza in un momento storico non certo florido da un punto di vista politico organizzativo per il Carnevale della Tebaide.

Un passato che racconta come sin dagli anni ‘90 anche lo stesso liceo partecipava sempre alle fantasmagoriche sfilate di gruppi e carri allegorici, figurando tra le file dei primi con alunni e insegnanti al seguito. A tal proposito non possiamo dimenticare l’impegno di alcuni docenti che si dedicavano con tanta passione all’organizzazione del gruppo mascherato, preparando il manufatto da far sfilare nel cordone del corso in maschera. Tra loro indimenticabile è stato il lavoro del prof. Francesco Panetti, massafrese doc dedito a rispettare le tradizioni carnevalesche, così come l’arte della professoressa del liceo artistico Francesca Leo. E allora occorre ricordare la disponibilità per le tante partecipazioni del De Ruggieri alle sfilate dei vari Dirigenti che si sono succeduti alla guida della scuola, a cominciare dal compianto Preside Stefano Milda, che per oltre dieci anni ha assicurato a questo liceo grande visibilità anche per queste attività culturali. Perché innanzitutto il Carnevale è Cultura e questo i massafresi lo sanno bene.

Nella nascente mostra inoltre saranno esposti i recentissimi lavori in cartapesta dei ragazzi del liceo artistico e, in chiave più contemporanea, le maschere elaborate con strumenti digitali dai giovani studenti. Ci sarà dunque un’ottima fusione tra tradizione, storia e innovazione, il tutto corredato dall’iniziativa del martedì grasso, quando gli alunni del liceo daranno vita ad un coinvolgente flash mob presso il Lungovalle alle ore 10.30.

Poi ancora il giovedì successivo, quando le celebrazioni tradizionali del Carnevale Massafrese saranno concluse, nell’auditorium del Liceo De Ruggieri si terrà un incontro tra gli alunni ed alcuni artisti ed esperti operatori del passato nel Carnevale massafrese sul tema “Il Carnevale a Massafra ieri, oggi e domani: quale futuro? Parleranno delle loro gesta di molti anni fa ma anche di come tenere in vita il Carnevale il cartapestaio Michele Pignatelli e l’artista a tutto tondo Angelo Khrol.