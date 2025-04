Il Mysterium Festival al SS. Annunziata con “La bellezza salverà il mondo”

Ad esibirsi il coro di voci bianche dell’I.C. Vittorio Alfieri di Taranto

Per un giorno il Mysterium Festival porta uno dei suoi eventi in una cornice desueta, ma di importanza fondamentale per tutti noi: l’Ospedale SS. Annunziata di Taranto. Martedì 15 aprile alle 11.00, nella Cappella del presidio ospedaliero tarantino: “La bellezza salverà il mondo”, un appuntamento riservato agli ospiti e agli operatori del presidio ospedaliero tarantino. L’evento consiste nel concerto del Coro di Voci bianche dell’I.C. Vittorio Alfieri di Taranto. Direttore del coro Dora Marangi, maestri preparatori Rosanna Panio e Loredana Pennarola, al pianoforte Alessandra Corbelli.

“Il Mysterium Festival – spiega Donato Fusilo, presidente del Comitato scientifico del Mysterium Festival – si occupa anche di sociale: lo scopo consiste nel portare un sorriso a chi, in questo momento, soffre: non è, dunque, un caso che uno degli eventi della rassegna venga rappresentato in un presidio ospedaliero; si tratta di un concerto di giovanissimi per giovanissimi: questo concerto, in particolare, è dedicato a quei bambini ricoverati che in questi giorni non possono seguire, come desidererebbero, i riti legati alla Settimana Santa; non è il primo evento che teniamo al SS. Annunziata, questo anche grazie all’interessamento e alla disponibilità della Direzione sanitaria e del primario della struttura complessa di Pediatria, dott. Valerio Cecinati”.