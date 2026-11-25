di Rosa Elenia Stravato

Il 25 novembre è il giorno in cui dovremmo fare i conti con la violenza quotidiana che chiamiamo amore, educazione e normale amministrazione

Ci sono parole che abbiamo consumato così tanto da averle rese inoffensive: femminicidio, violenza di genere, rispetto. Le ripetiamo nei convegni istituzionali, le stampiamo sui nastrini rossi che si appuntano sui cappotti verso fine novembre, le usiamo per fare bella figura sui social network. Ma la verità, quella scomoda e tagliente di cui parlava Michela Murgia, è che continuiamo a trattare la violenza contro le donne come un’eccezione alla regola, un incidente di percorso, il raptus di un “mostro” isolato dal mondo. Non è così. E fingere che lo sia è il modo più efficiente che la società ha trovato per lavarsene la coscienza. Badate, ogni volta che ci troviamo a commentare l’ennesimo femminicidio, il dibattito pubblico si arena quasi sempre nello stesso copione stanco. Da un lato ci si affida all’indignazione rituale, dall’altro si cerca spasmodicamente il “tratto patologico” o il raptus isolato, dipingendo l’aggressore come un mostro incomprensibile, un’anomalia statistica venuta da un altrove buio e incivile. Questa narrazione ci consola, ma è profondamente falsa. E finché continueremo a raccontarci che la violenza maschile contro le donne è figlia della follia di pochi, non faremo un solo passo avanti verso la sua estirpazione.

La Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne non è nata per gentile concessione del calendario o per offrirci un pretesto di riflessione ecumenica. Ha radici precise, politiche e dolorose. Il 25 novembre del 1960, nella Repubblica Dominicana, le sorelle Mirabal — Patria, Minerva e María Teresa — note come Las Mariposas ovvero “le Farfalle”, furono brutalmente assassinate dagli agenti del servizio segreto del dittatore Rafael Trujillo. La loro colpa? Essere leader della resistenza politica contro una dittatura feroce. I loro corpi massacrati furono ritrovati in un dirupo, inscenando un incidente automobilistico che non ingannò nessuno. Quel sangue ha preteso giustizia per decenni, trasformandosi nel 1999, grazie a una risoluzione dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite, nel simbolo globale della lotta contro la violenza maschile sulle donne. Ricordarlo significa ammettere una cosa fondamentale: la violenza contro le donne non nasce dalla passione, non nasce dall’imprevedibilità di un raptus d’amore malato. Nasce dal potere. È uno strumento politico di controllo, lo stesso identico meccanismo con cui si cerca di spezzare la resistenza di chi dissente. Finché parliamo di concetti astratti, siamo tutti d’accordo; il problema è quando guardiamo i numeri dritti negli occhi, senza filtri retorici. In Italia, secondo i dati del Ministero dell’Interno e dell’Istat, la mappa della violenza disegna una mattanza continua; ogni anno, decine e decine di donne vengono uccise non perché si trovavano nel posto sbagliato, ma perché si trovavano esattamente a casa loro, spesso per mano di chi diceva di amarle.

Ma il femminicidio — l’atto estremo, la soppressione fisica — è solo la punta di un iceberg gigantesco. Sotto la superficie c’è una percentuale sommersa che riguarda la stragrande maggioranza delle donne; pensate: oltre il 30% delle donne nel corso della propria vita subisce una forma di violenza fisica o sessuale. Ma la percentuale aumenta se consideriamo la violenza psicologica ed economica trasformandosi in una gabbia invisibile che impedisce l’autodeterminazione. La stragrande maggioranza dei femminicidi matura all’interno delle mura domestiche, nel silenzio di relazioni in cui il controllo, la svalutazione e il ricatto affettivo sono stati legittimati giorno dopo giorno, tollerati come “caratteri difficili” o “scelte d’amore”. Forse è il caso di chiarirlo in maniera categorica: la libertà non è un lusso, è la misura della nostra umanità. La radice della violenza non risiede nell’eccesso d’amore, nella gelosia incontrollabile o nella passione accecante. Risiede nel potere e nel controllo. Ve lo siete mai chiesti? Ti sei mai chiesta — o chiesto — quanto costa la tua libertà? Viviamo in un sistema che ci educa a barattare l’autonomia con la protezione, lo spazio vitale con l’approvazione altrui; ci hanno raccontato che amare significa perdersi nell’altro, annullarsi, farsi bastare le briciole di un riconoscimento concesso. Ma la libertà non è un capriccio individualista. La libertà è l’unica misura attraverso cui possiamo definirci persone intere. E ora non dite che non è così perché si avvertono già le risatine e leggono le occhiate: quando una donna è libera, fa paura. Fa paura a una cultura patriarcale che ha bisogno di gerarchie per reggersi in piedi, che pretende l’obbedienza travestita da cura e la sottomissione camuffata da affetto. In fondo, no? È roba sempre di qualcuno quell’essere coppia.

E, a guardar bene, l’essere coppia diventa una questione di potere, di possesso, abbastanza frequentemente. Il femminicidio è soltanto l’ultimo e più visibile anello di una catena lunghissima. Prima dello schiaffo o del coltello ci sono anni di violenza invisibile e, talvolta, socialmente condivisa. In primis, la disparità economica che rende le donne dipendenti e ricattabili, seguita dal carico mentale e domestico sistematicamente sbilanciato, che recide le ambizioni personali. Drammatica ma diffusissima è la svalutazione sistematica del pensiero, delle competenze e dei successi professionali; il classico: “sei stata fortunata”. Infimo e acuto, il controllo coercitivo, fatto di micro-limitazioni spacciate per premura o protezione. Le abbiamo sentite spesso, no? ”Vestiti in modo adeguato” oppure “perché devi uscire con le amiche?”. Accettare che questa sia la normalità delle relazioni è il vero terreno di coltura della violenza estrema.

La violenza viene legittimata, non esplode come un ordigno, ogni volta che la società tollera il sessismo quotidiano, la cultura dello stupro e la colpevolizzazione della vittima:”se l’è andata a cercare”. Vedete? La violenza comincia molto prima, nei dettagli invisibili della convivenza, nei compromessi taciti che soffocano l’anima prima ancora del corpo. Sorda, infima; s’addensa sotto le lenzuola e spesso mette il peso della colpa e della vergogna come controllori ad honorem. Non esiste, ad oggi, un corso capace di reggere il peso di questa piaga che ci trasciniamo dalla notte dei tempi. Ma possiamo, forse, riconoscere i primi passetti di questa danza macabra. È violenza quando tutto è sulle tue spalle e sei sola; è violenza quando svaluta i tuoi successi; quando preferisce il coro e le risate degli amici e non si accorda del tuo spegnerti lentamente. Violenza è quando anche se dici “no”, continua, anche se per lui è uno scherzo; se come vezzo ti addita in continuazione errori, se chiama “famiglia” ma contempla solo i suoi diritti…. Se ti sta spegnendo lentamente, anche se non alza le mani. Anche se è nervoso, affaticato, irritato da qualcosa. Rammenta: è violenza. Rileggila questa frase. Riconoscila. Perché in queste parole non c’è il profilo del mostro cinematografico ma il ritratto fin troppo comune di una dinamica di possesso travestita da normalità sentimentale.

Il 25 novembre serve a questo, no? A smettere di chiamare “amore” ciò che è soltanto un contratto capestro, un esercizio di potere domestico. Finché non avremo il coraggio di nominare la violenza psicologica, il ricatto emotivo e lo svuotamento sistemico dell’identità femminile per quello che sono, continueremo a contare i corpi quando ormai è troppo tardi. E la libertà, quella vera, resterà una promessa scritta sulla carta.