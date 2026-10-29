“Il Suono della Settima arte” con l’ Orchestra ICO Magna Grecia

Doppio appuntamento, Venerdì 30 alle 10.00 (Teatro Orfeo) e sabato 31 ottobre alle 19.30 (Chiesa Gesù Divin lavoratore)

Giulio Lomartire, giovane compositore tarantino presenta la sua prima assoluta. Dirige il Maestro Maurizio Lomartire. Una produzione promossa da Eleutheria Efizioni Musicali

Lomartire, è tra gli assegnatari del contributo del bando Per Chi Crea, promosso dal Ministero della Cultura e da SIAE. L’opera, vincitrice del concorso per nuove opere Per Chi Crea 2025 SIAE – Under 35.



Venerdì 30 ottobre alle 10.00 al Teatro Orfeo, matinée dedicato alle scuole, e sabato 31 ottobre alle 19.30 nella Chiesa Gesù Divin Lavoratore ai Tamburi, con ingresso libero. In programma anche L’ultimo valzer di N. Buscemi, The raiders march di J. Williams, Notturno per contrabbasso e orchestra di L. Presicci e Pirati dei Caraibi di H. Zimmer.

Il suono della settima arte – fanno sapere – nasce in occasione del 130° anniversario del cinematografo. Dal 1895 a oggi, il cinema ha costruito un immaginario collettivo universale. L’idea di Lomartire è raccontare questa parabola attraverso testo e musica, esplorando le suggestioni che la settima arte – definizione coniata nel 1921 da Ricciotto Canudo – ha profuso sul pubblico mondiale. Dal muto al digitale, dai Lumière e Méliès a Hollywood, dal Neorealismo alla Nouvelle Vague, la musica recupera i tòpoi entrati nella cultura popolare. Un percorso tra memoria e innovazione che, per autorevolezza dei compositori coinvolti, conferma la musica per immagini come ramificazione della musica colta e valorizza la filiera musicale e audiovisiva nazionale.

