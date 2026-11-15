La Casa dei Respiri: bentornati nel labirinto di Donato Carrisi

di Rosa Elena Stravato

Varcare la soglia è un gioco, uscirne un incubo

Immaginate per un istante quella canzoncina infantile che recitava così : “c’era una casa molto carina, senza soffitto, senza cucina. Non si poteva entrare dentro perché non c’era il pavimento…”; ebbene, vi ritrovate proprio lì. Non sapete come ma quella casa vi accoglie e quella vocina sbuca dal buio, è spettrale. La porta si serra e voi, in un istante, siete diventati i suoi ospiti oppure ostaggi.

È una notte di tempesta implacabile a Firenze, ma Pietro Gerber — lo psicologo ipnotista noto come l’addormentatore di bambini — non può tornare a casa. Il commissario Vallesi lo blocca con un’urgenza che non ammette repliche: deve fare luce su un incubo appena iniziato. Tutto comincia su un treno locale, dove viene ritrovato Evan. Ha lo sguardo smarrito, è sotto shock, il volto rigato da graffi e i vestiti intrisi di un sangue che non è il suo. Con i suoi inseparabili amici, Evan è un urbexer, un esploratore di luoghi dimenticati. Quella sera la meta era una grande villa isolata nei boschi. Ma dopo averla varcata, la casa ha deciso di trattenerli.

Non è un semplice edificio abbandonato: è un organismo vivente che muta, vibra, urla e confonde lo spazio e il tempo tra statue inquietanti e stanze che cambiano forma. Una domanda raggela il sangue: perché ha lasciato fuggire proprio Evan? Per salvare gli altri ragazzi prima che sia troppo tardi, Pietro Gerber deve compiere il passo estremo ed affidarsi all’ipnosi profonda per scivolare nella mente di Evan, varcare di nuovo la soglia di quella dimora maledetta e decifrare un labirinto fatto di echi medievali, alchimia e puro terrore.

Un viaggio fatto di alchimia, riflessi, echi del passato, frasi in latino e corpi che cambiano. Il tempo scorre e smarrisce. Il tempo trafuga nelle stanze di Evan come in quelle di Gerber che deve fare i conti, anche, con il misterioso vicino con quella strana cassapanca inchiodata. Un labirinto. Una corsa interminabile, una danza macabra. C’è sangue, incoscienza e la mente inizia a cavalcare le numerose ipotesi che si affannano tra i corridoi vorticosi e immersi nel buio. La pioggia batte forte, una voce sovrasta il buio ed Evan con gli amici apre quella porta. La casa ride, non è un’uscita ma piove e quella ragazza dagli occhi blu è proprio lì con loro.

Il maestro del thriller italiano Donato Carrisi è tornato — dopo successi internazionali indimenticabili come Il Suggeritore, L’ipotesi del male e la trilogia di Pietro Gerber iniziata con La casa delle voci — con un nuovo, agghiacciante trhiller intitolato “La casa dei respiri”. Trattenete il fiato, munitevi di coraggio, state attenti ai dettagli e spalancate gli occhi nel buio. La casa vi sta già aspettando e l’unica ma vera domanda è: riuscirete ad uscirne?