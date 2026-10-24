L’Anatomia dell’Abisso: Ryu Murakami e la decomposizione della modernità giapponese

di Rosa Elenia Stravato

L’eredità letteraria dell’”altro” Murakami e il contrasto estetico con il surrealismo di Haruki

La parabola intellettuale ed artistica di Ryu Murakami (1952–2026) si conclude lasciando un’impronta indelebile e perturbante nel panorama della letteratura contemporanea. Nonostante la condivisione del patronimico con il celebre Haruki Murakami — eterno candidato al Premio Nobel per la Letteratura —, tra i due autori non è mai intercorso alcun legame di parentela, né tantomeno un’affinità poetica.

Laddove Haruki ha edificato una narrativa intrisa di nostalgia, realismo magico ed eleganti atmosfere oniriche, Ryu si è affermato come l’anatomista spietato delle spaccature sociali, esplorando con rigore chirurgico il lato oscuro, alienato e viscerale del Giappone postbellico. Come confermato dalla casa editrice Gentosha nel darne il definitivo e addolorato annuncio, la produzione di Ryu Murakami ha rappresentato per decenni un punto di svolta generazionale, agendo da «apripista per un’intera epoca» e offrendo al pubblico opere deliberatamente scioccanti e prive di edulcorazioni.



Nato il 19 febbraio 1952 a Sasebo — città portuale della prefettura di Nagasaki caratterizzata da una forte presenza militare statunitense —, lo scrittore metabolizza fin dalla giovinezza le contraddizioni dell’occupazione culturale americana e la crisi d’identità della gioventù nipponica. Questo background emerge con prepotenza già nel suo folgorante esordio del 1976, Blu quasi trasparente (Almost Transparent Blue, edito in Italia prima da Rizzoli e poi da Atmosphere Libri). Scritto mentre l’autore era ancora studente universitario, il romanzo ritrae con crudezza lisergica la depravazione, l’uso di droghe e la promiscuità sessuale di un gruppo di giovani ai margini della base militare, valendogli l’assegnazione del prestigioso Premio Akutagawa e consacrandolo istantaneamente come la voce ribelle e la rottura radicale della narrativa giapponese degli anni Settanta.



La sua indagine sociologica raggiunge una piena maturità con il capolavoro del 1980, I ragazzi delle stazioni a gettone (Coin Locker Babies, edito in Italia da Atmosphere Libri). In quest’opera, Murakami narra la traumatica crescita di due bambini abbandonati alla nascita negli armadietti di una stazione ferroviaria; attraverso le traiettorie opposte dei due protagonisti, l’uno atleta e l’altro musicista noise, l’autore orchestra una complessa allegoria sulla violenza sistemica, il rigetto delle istituzioni e la pulsione autodistruttiva della società industriale. Diciannove anni più tardi, con il thriller psicologico Tokyo Soup (In the Miso Soup, 1997, pubblicato in Italia da Mondadori), Murakami sposta la sua lente d’ingrandimento a Kabukichō, il quartiere a luci rosse della capitale.

Seguendo la vicenda di una giovane guida turistica locale e del suo inquietante cliente americano, l’opera penetra nei meandri dell’industria del sesso e dell’ipocrisia sociale, trasformando un delitto efferato in una lucidissima riflessione sulla solitudine metropolitana e sul vuoto esistenziale. Con la scomparsa di Ryu Murakami, la letteratura internazionale perde uno dei suoi interpreti più audaci e incisivi, un autore capace di sviscerare le nevrosi dell’uomo contemporaneo e di trasformare l’orrore della realtà in pura forma d’arte.