di Angelo Nasuto

Il ricavato dello spettacolo, che si terrà al teatro comunale Nicola Resta, sarà devoluto al service Lions di Massafra per i cani guida, contribuendo a regalare autonomia e libertà a chi ne ha più bisogno

Massafra è anche vita sociale e solidale. Domani sera, alle ore 20, il teatro comunale Nicola Resta, sito nella Tebaide in piazza Garibaldi, ospiterà la performance intitolata “L’anima non è come appare”, un viaggio teatrale attraverso le opere di Dante, portato in scena da attori non vedenti e ipovedenti. L’evento è organizzato dal Lions Club e Leo Club Massafra-Mottola “Le Cripte”, con il patrocinio del Comune di Massafra, grazie all’Associazione Pugliese per la Retinite Pigmentosa – O.D.V. con la regia di Rosalba Pascali, nota regista e teatroterapeuta.

Lo spettacolo è più di un semplice evento culturale, poiché è finalizzato a supportare un’iniziativa di grande impatto sociale: il Service Lions si adopera per l’addestramento e la donazione di un cane guida. Questa causa nobile mira a migliorare la qualità della vita delle persone affette da disabilità visiva.

Liberamente tratto dalla Divina Commedia, lo spettacolo raffigurerà in principio un Dante smarrito e attorniato da fogli strappati, che non riesce a far ordine nei propri pensieri, mentre alcune anime dannate lo attraggono e lo avvolgono sotto il telone rosso fuoco. Dopo aver incontrato i diversi personaggi, attraversando i regni dell’oltre tomba ed essersi purificato dai suoi peccati, Dante può accedere finalmente al paradiso.

Fiero e soddisfatto per l’iniziativa il Presidente Lions Valerio Scarano, il quale dichiara: “siamo molto orgogliosi di ospitare a Massafra questo straordinario spettacolo teatrale realizzato da attori non vedenti. Si tratta di un evento che celebra il coraggio, il talento e la forza d’animo, dimostrando che le barriere si possono abbattere attraverso l’arte e la collaborazione”.

Questo spettacolo non è solo un’occasione per godere di una performance unica, ma rappresenta anche un momento di solidarietà concreta: il ricavato sarà infatti devoluto al service Lions di Massafra per i cani guida. Grazie a questa iniziativa, si potrà contribuire a regalare autonomia e libertà a chi ne ha più bisogno.