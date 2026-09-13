L’architettura della parola: Maria Letizia Compatangelo 

di Rosa Elenia Stravato

L’arte di scrivere commedie, l’incastro perfetto tra talento e devozione

Il teatro non è fatto soltanto da chi offre il proprio volto al pubblico, ma da un’invisibile e complessa architettura di menti e di mani senza le quali nessuna magia scenica potrebbe mai compiersi. Fare teatro come mestiere significa votarsi a un artigianato rigoroso, quotidiano e sottile, dove il talento si misura nella tenacia della scrittura, nella storiografia dei linguaggi e nella tutela rigorosa della parola drammatica. Eppure, fuori dai circuiti mainstream e dalle logiche del grande consumo, esiste un universo di figure fondamentali — drammaturghi, studiosi, pedagogisti e militanti della cultura — consacrato troppo spesso a un ingiusto silenzio. Riscoprire le traiettorie di questi maestri dell’ombra non rappresenta soltanto rendere giustizia a chi costruisce le fondamenta della scena, ma capire finalmente dove batte il vero cuore pulsante del nostro patrimonio teatrale. Per questa ragione, figure come quella di Maria Letizia Compatangelo vanno conosciute.

L’itinerario intellettuale e umano della Compatangelo si connota come una rigorosa esplorazione delle dinamiche che governano l’evento scenico, dove la scrittura da atto solitario si trasforma in prassi militante e architettura del pensiero drammatico. Nata a Bari nel 1956 e trasferatasi a Roma un decennio più tardi, l’autrice manifesta precocemente un’attitudine esegetica nutrita dalla grande letteratura. La fascinazione per l’opera pirandelliana e la fugace quanto rivelatrice esperienza giovanile sul set di Amarcord con Federico Fellini schiudono le porte di una vocazione che non si arresterà alla pura interpretazione attoriale. Il conseguimento della maturità classica all’istituto «Augusto» e il successivo ingresso all’Accademia Nazionale d’Arte Drammatica «Silvio d’Amico» segnano l’avvio di una breve e intensa attività sul palcoscenico e nei media radiotelevisi.

L’interpretazione di testi firmati da autori quali Alfred de Musset, Dacia Maraini e Italo Svevo manifesta ben presto una consapevolezza critica: la recitazione non rappresenta che un tassello di un dispositivo ermeneutico più ampio. La decisione di abbandonare le scene coincide con un felice ritorno agli studi universitari presso la Sapienza e con l’avvio dell’attività giornalistica, concepita come strumento di mediazione concettuale e transizione professionale. L’incontro nel 1981 con Eduardo De Filippo, titolare della cattedra di drammaturgia presso il Teatro Ateneo dell’ateneo romano, costituisce uno snodo epistemologico primario. L’insegnamento eduardiano agisce da catalizzatore scientifico e stilistico. Riconosciuta dal Maestro per l’originalità della voce drammatica, Compatangelo forgia sotto la sua guida Il grande O, opera prima che si distingue per essere l’unico testo interamente individuale ad essere proposto da Eduardo alla casa editrice Einaudi.

Parallelamente, l’impegno all’interno della rivista studentesca Parole testimonia un’istanza teorico-saggistica tesa al dialogo interdisciplinare. Conclusa la traiettoria universitaria con una tesi da lode incentrata sulla pedagogia drammaturgica del maestro napoletano, la studiosa inaugura un filone di ricerca storiografica che troverà massima espressione nell’indagine condotta per la Rai sulla prosa televisiva. L’opera enciclopedica La maschera e il video, data alle stampe da Rai Eri e accolta quale pietra angolare dagli studi multimediali internazionali, mappa cinquant’anni di drammaturgia sul piccolo schermo. La produzione drammaturgica di Compatangelo si sviluppa lungo gli anni ’80 e ’90 attraverso una rigorosa versatilità di forme e registri. Opere quali Ultima Prima, Immagini, Trasformazioni -vincitrice del Premio IDI 1988- e Il Veliero e il pesce rosso tracciano una linea di continuità tra tensione civile, introspezione psicologica e sperimentazione formale. La vocazione alla valorizzazione del testo drammatico porta alla nascita di iniziative primarie come il convegno Nella stanza dell’autore presso lo Stabile d’Abruzzo e la fondazione della Compagnia degli Autori. La profonda sensibilità verso le istanze dell’emancipazionismo femminile e la memoria storica informano progetti di lungo corso quale Ersilia e le altre, ma anche monologhi e testi di radice mitica e biografica come La cintura di Ippolita, Aquila sapiens sapiens, Scarpe rosse e le pièces dedicate a Eleonora Duse e ad Evan Gorga. Tale ricerca non esclude l’esplorazione di linguaggi ibridi, dalla drammaturgia musicale con la rock opera Lady M e il lavoro To be or not to be, fino alla collaborazione classica con il Trio Metamorphosi in Beethoven in Vermont. La firma apposta nel 2011 al Manifesto degli Autori presso il Teatro Valle segna la transizione verso un impegno istituzionale di ampio respiro.

Nel 2012 promuove la nascita del Centro Nazionale di Drammaturgia Italiana Contemporanea (CENDIC), del quale viene eletta Presidente. Sotto la sua guida, l’organismo si afferma quale punto di riferimento per l’affermazione del valore culturale e professionale del testo contemporaneo, intessendo reti di cooperazione internazionale — in particolare con il contesto messicano — e incentivando iniziative strutturate quali il Premio Cendic Segesta. Il quadriennio 2021-2024 segna un periodo di straordinaria vitalità intellettuale per Maria Letizia Compatangelo, caratterizzato dalla ripresa delle attività dal vivo e dall’esplorazione di nuovi dispositivi scenici e teorici. Inaugurato il 9 luglio 2021 al Teatro Verdi di Pordenone, lo spettacolo Beethoven in Vermont intraprende una fortunata tournée nei principali teatri italiani. La pièce rievoca la genesi del leggendario Festival di Marlboro attraverso una cifra espressiva originale che fonde la recitazione di tre concertisti alla prassi musicale dei trii beethoveniani, riscuotendo un unanime consenso critico. Contestualmente, la ricerca sulla riscrittura dei classici e sulle figure del mito trova sbocco in Processo a Medea, monologo debuttato nell’agosto 2021 al Festival di Segesta con l’interpretazione di Elena Bucci e le musiche del Maestro Germano Mazzocchetti, per poi essere riallestito nel settembre 2023 sotto la regia di Roberto Zorcut con Rosa Ferraiolo.

La dimensione analitica dell’autrice si estende alla drammaturgia europea contemporanea e alla storiografia teatrale; nel novembre 2021 cura il convegno Jon Fosse e la poetica del confine presso l’Istituto di Norvegia a Roma, mentre nel 2022 dà alle stampe il contributo Quando Eduardo incontrò De Simone e il saggio introduttivo La scena femminile in Italia 1992-2022 per la riedizione de La scena delle donne. L’attività didattica e l’impegno per i diritti della categoria drammaturgica registrano un’ulteriore strutturazione. La Compatangelo viene eletta nella Commissione DOR della SIAE all’interno della lista “Autori DOR – ANART”, curando la stesura del programma per il settore teatrale. Sul fronte pedagogico, all’ormai consolidata collaborazione con il Master dell’Accademia Nazionale d’Arte Drammatica “Silvio d’Amico” si affiancano i corsi per il progetto “La fabbrica delle parole” al Tuscia Art Lab e l’insegnamento di scrittura scenica per il corso di laurea “I Mestieri dello Spettacolo” dell’Università di Palermo in sinergia con il Teatro Stabile Biondo. La promozione della lettura teatrale come strumento di contrasto alle povertà educative si materializza nel laboratorio Leggere il Teatro, ideato per il CENDIC e diffuso nelle strutture bibliotecarie della capitale.

Il maggio 2023 vede il debutto al Teatro Manfredi di Ostia de La cena di Vermeer, commedia già insignita del Premio Vallecorsi e del Premio SIAE, diretta da Felice Della Corte e interpretata da Mario Scaletta. Nel medesimo periodo, l’autrice coordina il complesso impianto organizzativo per la sesta edizione del Premio CENDIC di Drammaturgia, portando a compimento nel gennaio 2024 un percorso di selezione e rete promozionale volto a garantire la rappresentazione e la pubblicazione del testo vincitore. La produzione più recente contempla la stesura della commedia Quaranta giorni e una rinnovata attenzione della saggistica accademica verso i suoi scritti su Eleonora Duse. Nel giugno 2024, in occasione del centenario dusiano, il testo La musica dell’anima. Ritratto di Eleonora Duse tra le note della sua epoca viene incluso nel volume UNIVERSO DUSE. Drammaturgie sulla Divina (1947-2027) edito da Bulzoni. Contestualmente, la rivista Sinestesieonline ospita nella rubrica “Il Parlaggio” il dialogo Teatranti di razza, una conversazione con Pamela Villoresi che ripercorre l’eredità della Duse e lo stato dell’arte del teatro contemporaneo. La parabola di Maria Letizia Compatangelo si rivela come quella di un’autentica custode del fuoco della scena; una vita spesa a dimostrare che il teatro non è una fugace illusione, ma una forma altissima e ostinata di resistenza poetica. Nelle sue mani, la parola drammatica non è mai rimasta un’eco astratta, ma si è fatta materia viva, solido ponte gettato tra l’eredità dei maestri e l’orizzonte incerto delle nuove generazioni. Attraverso il rigore della studiosa, la passione della drammaturga e la generosità della militante, Maria Letizia Compatangelo ha saputo dare voce e casa a quell’umanità invisibile che popola il retroscena e la scena, trasformando l’impegno culturale in un atto d’amore per la bellezza e la libertà.

E così, quando il sipario cala e il brusio della sala finalmente sfuma, la sua lezione continua a risuonare quale promontorio di luce e memoria da cui continuare, ancora e sempre, a guardare il mondo attraverso la meraviglia del teatro.

