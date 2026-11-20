di Rosa Elenia Stravato

Dall’etimo latino e dalla rivoluzione preventiva di Don Bosco alle aporie del terzo settore contemporaneo: analisi giuridica, strutturale e critica dell’educatore scolastico in Italia

Nel lessico della pedagogia contemporanea, poche parole subiscono una sistematica edulcorazione semantica quanto il verbo educare. L’analisi etimologica impone di sgombrare lucidamente il campo da facili sentimentalismi: sebbene la vulgata tenda a ricondurlo esclusivamente al latino educĕre — composto da ex (fuori) e ducĕre (condurre), ossia l’arte maieutica di trarre fuori le potenzialità latenti del discente —, la filologia più avvertita vi affianca l’altrettanto decisivo educāre, forma intensiva di edĕre (nutrire, far crescere, allevare).

Educare è un’operazione complessa, al contempo maieutica e nutritiva, che esige cura costante, struttura ambientale e intenzionalità progettuale. È su questa duplice radice che si innesta, nell’Ottocento italiano, la genesi moderna della figura dell’educatore, trovando nel sistema preventivo di San Giovanni Bosco il suo paradigma più lucido.

Nell’intuizione boschiana, l’educatore cessa di essere un arcigno sorvegliante deputato alla repressione dell’errore per farsi “presenza” attiva, prossimità costante e presidio relazionale. Don Bosco codifica una figura professionale ante litteram: un adulto significativo che abita lo spazio del giovane prima che il disagio deflagri, prevenendo l’esclusione attraverso la costruzione di un ambiente relazionale protetto. Quella che nell’Ottocento era una rivoluzione carismatica, nel corso del Novecento e del nuovo millennio avrebbe dovuto tradursi in una solida architettura istituzionale.

La realtà normativa e lavorativa dell’educatore scolastico italiano contemporaneo racconta tuttavia una storia ben diversa, segnata da una schizofrenia strutturale: mentre la legge ne esalta l’indispensabilità pedagogica, il mercato del lavoro lo relega nei margini di una precarietà sistemica.

L’istituzione e la definizione giuridica dell’educatore scolastico in Italia rappresentano il frutto di una stratificazione normativa tanto ambiziosa nei principi quanto claudicante nell’applicazione. Il punto di svolta cardine è rappresentato dalla Legge Quadro 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate), la quale, all’articolo 13, comma 3, sancisce l’obbligo per gli enti locali di fornire l’assistenza per l’autonomia e la comunicazione personale degli alunni con disabilità fisiche o sensoriali. È in questo interstizio normativo che nasce l’Assistente all’Autonomia e alla Comunicazione (ASACOM), figura che negli anni si è progressivamente sovrapposta e identificata con l’educatore professionale socio-pedagogico. Tuttavia, per ottenere una perimetrazione chiara dei titoli e delle competenze si è dovuto attendere oltre un quarto di secolo, approdando alla Legge 27 dicembre 2017, n. 205 “Legge di Bilancio 2018”, commi 594-601, nota come Legge Iori e al successivo Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n. 66, che ha ridisegnato i contorni dell’inclusione scolastica.

Nel dettaglio, dunque, la Legge Iori ha stabilito che la qualifica di educatore professionale socio-pedagogico è attribuita esclusivamente a seguito del conseguimento del diploma di laurea nella classe L-19 ovvero la Laurea in Scienze dell’educazione e della formazione, elevando lo standard qualitativo e ponendo fine all’improvvisazione. Il D.Lgs. 66/2017 ha formalizzato il ruolo dell’educatore all’interno del Gruppo di Lavoro Operativo per l’Inclusione (GLO), riconoscendolo quale attore co-protagonista nella redazione del Piano Educativo Individualizzato (PEI) su base ICF (Classificazione Internazionale del Funzionamento, della Disabilità e della Salute).

Eppure, dietro questa facciata di rigorosa ingegneria pedagogica si cela il peccato originale del sistema italiano: la biforcazione istituzionale. A differenza dei docenti curricolari e degli insegnanti di sostegno — assunti dal Ministero dell’Istruzione e del Merito (MIM) ed inquadrati nell’organico statale — l’educatore scolastico resta in carico agli Enti Locali (Comuni per il primo ciclo d’istruzione, Province e Città Metropolitane per il secondo ciclo, ai sensi dell’art. 139 del D.Lgs. 112/1998), i quali, nella pressoché totalità dei casi, esternalizzano il servizio mediante gare d’appalto al ribasso o accreditamenti affidati al Terzo Settore. L’educatore entra così nella scuola statale non come membro della comunità educante a pieno titolo, bensì come ospite esterno, un lavoratore somministrato il cui status giuridico stride fragorosamente con l’essenzialità della sua funzione. Sul piano operativo, i compiti dell’educatore scolastico si collocano su un crinale estremamente delicato, distinto ma complementare rispetto a quello dell’insegnante di sostegno.

Se il docente di sostegno è contitolare della classe e risponde della mediazione didattica e della valutazione degli apprendimenti, l’educatore opera sulle dimensioni trasversali e abilitative: il potenziamento delle autonomie personali e sociali, la decodifica e il supporto nei processi di comunicazione (inclusa la Comunicazione Aumentativa Alternativa, la LIS o il Braille), la mediazione relazionale con il gruppo dei pari e la gestione delle dinamiche comportamentali complesse. Dunque, egli è il facilitatore del contesto, colui che rimuove gli ostacoli ambientali affinché il diritto allo studio non resti una mera petizione di principio. Da tale mandato discendono doveri stringenti come l’obbligo di attenersi scrupolosamente al progetto educativo delineato nel PEI, la riservatezza assoluta sui dati sensibili e clinici del minore (tutelata dal GDPR e dal segreto professionale), la partecipazione attiva ai GLO, il monitoraggio costante attraverso diari di bordo e relazioni periodiche, nonché la corresponsabilità nella vigilanza dell’alunno durante le ore di compresenza (art. 2048 c.c.).

A fronte di questo grosso carico di responsabilità civile, deontologica e pedagogica, la carta dei diritti dell’educatore appare desolantemente sguarnita. Il diritto alla continuità didattica ed educativa — sbandierato nei proclami ministeriali come baluardo a tutela dell’alunno fragile — viene sistematicamente calpestato dal meccanismo degli appalti annuali o biennali, impedendo di fatto all’educatore il diritto alla stabilità lavorativa e alla progettazione a lungo termine. È nell’analisi delle condizioni materiali di lavoro che il sistema rivela tutta la sua ipocrisia strutturale.

L’affidamento del servizio alle cooperative sociali ha trasformato un diritto costituzionale in una voce di bilancio comprimibile, regolata dalle logiche del massimo ribasso e della rendicontazione oraria. La quasi totalità degli educatori scolastici è inquadrata sotto il CCNL delle Cooperative Sociali (sottoscritto da AGCI Solidarietà, Confcooperative Federsolidarietà, Legacoopsociali e dalle sigle confederali FP-CGIL, CISL-FP, FISASCAT-CISL, UIL-FPL, UILTUCS), generalmente ai livelli D1 (per gli educatori senza titolo) o D2 (per gli educatori professionali socio-pedagogici con laurea L-19).

Nonostante il rinnovo contrattuale del 2024 abbia introdotto timidissimi incrementi salariali a regime nel biennio 2024-2025, la retribuzione base resta mortificante rispetto al titolo accademico richiesto e all’altissimo tasso di burnout connesso alla mansione. Ancor più grave è la condizione di subalternità sindacale e contrattuale in cui versa la categoria. La frammentazione dei lavoratori in migliaia di sigle cooperative di piccole e medie dimensioni polverizza la capacità di mobilitazione e rende la rappresentanza sindacale spesso evanescente, quando non apertamente collusa con le logiche datoriali del Terzo Settore.

Si consuma così una serie di anomalie giuridiche che rasentano una sorta di abuso sistemico. In prima istanza, si deve constatare la realtà di una precarietà ciclica ed il “part-time involontario; i contratti degli educatori seguono il calendario scolastico (settembre-giugno). Durante i mesi estivi, mentre i docenti percepiscono regolarmente lo stipendio, gli educatori vengono sospesi senza retribuzione (costretti a ricorrere alla NASpI, che erode la loro anzianità contributiva) o dirottati forzatamente su centri estivi a condizioni spesso deteriori. Inoltre, l’orario di lavoro è quasi sempre un part-time verticale o misto (spesso tra le 15 e le 25 ore settimanali), che non consente il raggiungimento di una soglia salariale dignitosa ma satura l’intera mattinata, precludendo di fatto un secondo impiego. Esiste, poi, uno scandalo relativo alla parte riguardante le assenze, forse l’aspetto più odioso e giuridicamente aberrante del sistema.

Poiché gli Enti Locali liquidano le cooperative esclusivamente sulle ore effettivamente erogate – servizio a misura e non a corpo-, quando l’alunno seguito risulta assente per malattia, l’educatore subisce una decurtazione diretta o indiretta. Se l’assenza non viene comunicata con largo anticipo (cosa impossibile in caso di febbre improvvisa), l’educatore si reca a scuola per vedersi negare il riconoscimento dell’ora lavorata: tali ore finiscono nella cosiddetta “banca ore negativa”, un debito orario che il lavoratore dovrà recuperare gratuitamente in altri momenti o che gli verrà trattenuto dalla busta paga a fine anno. In altri termini, il rischio d’impresa della cooperativa e l’imprevedibilità della salute di un bambino ricadono interamente sul salario del lavoratore più debole della filiera.

Altra doverosa riflessione è quella relativa all’ assenza di ore di programmazione retribuite. A differenza degli insegnanti, che dispongono delle ore funzionali all’insegnamento (le cosiddette 40+40 ore), per l’educatore il tempo dedicato alla preparazione dei materiali, al coordinamento con i docenti, alla stesura delle relazioni e alla partecipazione ai GLO è spesso non retribuito o ridotto a una manciata di ore forfettarie annue del tutto insufficienti, costringendo il professionista a regalare lavoro intellettuale pur di non compromettere la qualità dell’intervento. Questa fragilità contrattuale si scontra violentemente oggi con un mutamento epidemiologico e sociale drammatico nelle scuole italiane.

I datiISTATpiùrecenticertificanounacrescitaesponenzialedeglialunnicondisabilità—ormaiben oltre le 330.000 unità, con un’incidenza che supera il 4% della popolazione scolastica — accompagnata da un’impennata delle certificazioni di gravità (art. 3, comma 3 della Legge 104/92), in particolare legate ai disturbi dello spettro autistico a basso funzionamento, alle pluri-disabilità sensoriali e motorie, e a gravissimi disturbi del comportamento e della regolazione emotiva. In trincea, di fronte a crisi comportamentali severe, episodi di auto ed etero-aggressività e bisogni assistenziali complessi, l’educatore si ritrova spesso solo, privo di supervisione clinica adeguata e scaricatodiresponsabilitàimproprie.

È qui che emerge con prepotenza l’ultima, delicatissima faglia del sistema: la conflittualità latente o esplosiva nella triade docente curricolare – docente di sostegno – educatore. In assenza di una chiara regia istituzionale da parte dei Dirigenti Scolastici, la compresenza in aula degenera sovente in una gerarchizzazione tossica dei ruoli: in primis. la delega impropria e l’espulsione dall’aula. È abbastanza diffusa la consuetudine del docente curricolare dell’interpretare la presenza della coppia “sostegno-educatore” come una comodità per sgravarsi della gestione dell’alunno “difficile”., In sostanza, sta avallando una prassi pedagogicamente illegittima, vale a dire la sistematica fuoriuscita dell’alunno e dell’educatore dall’aula per non disturbare la lezione frontale.

L’educatore viene così degradato da agente d’inclusione a custode della segregazione. Sul fronte opposto, la mancata definizione dei confini operativi genera attriti tra insegnante di sostegno ed educatore. Quando il docente di sostegno è privo di specializzazione – un fenomeno endemico in Italia, dove decine di migliaia di cattedre vengono assegnate da graduatorie incrociate a docenti senza titolo- l’educatore laureato L-19 si ritrova a possedere competenze pedagogiche e metodologiche nettamente superiori rispetto al docente titolare, pur dovendo sottostare formalmente alle sue decisioni didattiche. Viceversa, docenti di sostegno gelosi della propria prerogativa tendono talvolta a relegare l’educatore a mansioni meramente esecutive o para- assistenziali, mortificandone l’autonomia progettuale.

Continuare a celebrare l’inclusione scolastica italiana come un modello d’avanguardia internazionale mentre si mantiene la figura cardine dell’educatore in un regime di semi-clandestinità contrattuale, rappresenta un esercizio di insostenibile ipocrisia istituzionale. Non può esservi reale progettazione educativa laddove chi educa è costretto a chiedersi se il mese successivo avrà un contratto, se l’influenza del bambino gli decurterà lo stipendio o se il collegio docenti gli riconoscerà il diritto di parola.

Riconoscere la centralità dell’educatore scolastico significa assumere finalmente il coraggio politico di superare l’esternalizzazione selvaggia, restituendo a questa figura la dignità di un inquadramento stabile nell’organico dell’autonomia scolastica o, quantomeno, imponendo agli Enti Locali appalti pluriennali a corpo che sterilizzino il vergognoso meccanismo delle assenze non pagate e garantiscano la continuità retributiva annuale. Solo sanando questa frattura tra l’altezza del mandato pedagogico e la miseria delle tutele giuridiche, l’educatore potrà tornare ad essere ciò che l’etimo latino e l’intuizione di Don Bosco avevano prefigurato: non un tappabuchi precario dell’emergenza sociale, ma l’architetto silenzioso e indispensabile della cittadinanza futura.