L’eterno trasgressore: il saluto a Tinto Brass

di Rosa Elenia Stravato

Il viaggio tra estetica, corpo e libertà: l’eredità immortale del grande provocatore del cinema italiano

C’è un profumo inconfondibile di celluloide, di libertà sfacciata e di velluto rosso quando si nomina Tinto Brass. Regista irriverente, esteta implacabile, provocatore lucido e geniale cantore del desiderio, con la sua scomparsa il cinema italiano perde una delle sue voci più corsare e inclassificabili, un autore che ha scelto di guardare dritto negli occhi la morale borghese per farne un falò di corpi e colori. Eppure, l’arte vera non muore con i suoi creatori, e il cinema di Tinto Brass resta immortale perché ha saputo trasformare l’erotismo in un manifesto politico e visivo, scolpendo nell’immaginario collettivo un’idea di libertà che continuerà a sfidare ogni tempo e ogni censura.

Nato a Venezia il 26 marzo 1933, Giovanni Ivan “Tinto” Brass nutre fin da giovane un amore viscerale per l’arte e il cinema. Dopo la laurea in giurisprudenza, un omaggio formale alla famiglia che ben presto cederà il passo alla vocazione artistica, si trasferisce a Parigi. Nella capitale francese respira la linfa vitale della Cinémathèque Française, lavorando come archivista e stringendo legami con i futuri padri della Nouvelle Vague, imparando che la macchina da presa non è un semplice strumento di registrazione, ma un vero e proprio pennello. Tornato in Italia, fa da assistente a maestri del calibro di Alberto Cavalcanti e Roberto Rossellini, collaborando a Il generale Della Rovere. Gli anni Sessanta lo vedono esordire alla regia con opere radicali, anarcoidi e fortemente sperimentali, prima del grande salto nella Londra psichedelica e rivoluzionaria della Swinging London. È in questo crogiolo di fermento culturale che Brass forgia il suo stile visivo unico: pop, barocco, irriverente e sempre un passo avanti rispetto al suo tempo.

Spesso etichettato sbrigativamente solo per la sua fortunata stagione erotica, Brass vanta in realtà una filmografia caleidoscopica e stratificata. I suoi esordi sono corsari e battaglieri: il primo lungometraggio, Chi lavora è perduto (In capo al mondo) del 1963, sferza la retorica del lavoro e viene immediatamente preso di mira dalla censura. Seguono film di forte impegno e sperimentazione visiva come Ça ira, il fiume della rivolta del 1964, lo spaghetti western Yankee del 1966 e il visionario L’urlo del 1968 con Gigi Proietti, bloccato per anni dai censori, oltre a una curiosa e beffarda sliding door in cui rifiutò l’offerta della Warner Bros di girare Arancia Meccanica per ultimare i suoi progetti.

Negli anni Settanta firma il cupo e scabroso Salon Kitty del 1975 e il monumentale, tormentato Caligola del 1979, prodotto da Bob Guccione, un’opera barocca sulla corruzione del potere. Con La chiave del 1983, tratto da Junichirō Tanizaki e interpretato da una magnifica Stefania Sandrelli, Brass sbanca i botteghini e codifica il suo linguaggio definitivo, inaugurando un irresistibile susseguirsi di capolavori della commedia erotica e dell’indagine sul corpo come Miranda nel 1985, Paprika nel 1991, Così fan tutte nel 1992 e Senso ’45 nel 2002, raffinata rilettura lussuriosa del testo di Camillo Boito.

Qual era, dunque, la poetica profonda di Tinto Brass? Per capirla bisogna sgomberare il campo da ogni giudizio moralista, poiché Brass non ha mai fatto pornografia, bensì melodramma del desiderio. La sua idea di cinema partiva da un assioma fondamentale secondo cui la storia è solo un pretesto, mentre il vero testo del film risiede nel linguaggio visivo. La posizione della macchina da presa, le angolazioni ardite, i movimenti sinuosi, il montaggio ritmato e l’esplosione dei colori primari erano gli strumenti con cui intesseva le sue pellicole. Per lui, il corpo femminile non era mai un semplice oggetto di sfruttamento, ma il centro motore di una rivoluzione copernicana contro l’ipocrisia perbenista dell’Italia cattolica e bacchettona. Ridere del sesso, esaltarlo e metterlo in scena senza sensi di colpa significava rivendicare la libertà individuale più profonda, sovvertendo i canoni del pudore istituzionale armato di ironia, leggerezza e di un rispetto quasi sacro per la bellezza della forma.

Oggi che le luci sul set si sono spente per l’ultima volta, ci rimangono le sue inquadrature sature di vita, gli sguardi maliziosi delle sue muse e la certezza che il cinema di Tinto Brass — libero, inafferrabile e scandalosamente vitale — continuerà a farci arrossire, pensare e sognare per sempre.