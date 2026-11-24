di Rosa Elenia Stravato

Un viaggio alle radici del teatro classico: dalla forza catartica della tragedia greca alla vitalità spettacolare della commedia latina, tra riti, architetture e la funzione civile della rappresentazione

Alle origini della tradizione teatrale occidentale si colloca un mito fondativo tanto semplice quanto rivelatore: quello di Giambe, la serva che, nella dimora di Celeo a Eleusi, riuscì a strappare un sorriso a Demetra, pietrificata dal dolore per il rapimento della figlia Persefone.

Attraverso gesti osceni, motti salaci e un linguaggio ritmato — da cui prenderà il nome il verso giambico, metro privilegiato del dialogo scenico — Giambe operò una prima, ancestrale catarsi. Questo episodio mitico racchiude l’essenza stessa del fatto teatrale nel mondo antico: la capacità della rappresentazione di sospendere il lutto, rovesciare il dolore in rito collettivo e ricomprare la frattura tra l’umano e il divino. Sebbene condividano una matrice comune, il teatro nella cultura greca e quello nella civiltà romana assunsero fisionomie, funzioni civiche e generi letterari profondamente differenti.

Nella Grecia antica — e in particolare nell’Atene del V secolo a.C. — il teatro non era concepito come mero intrattenimento, bensì come un’istituzione politica e religiosa fondamentale, strettamente legata al culto di Dioniso. Le rappresentazioni si svolgevano durante precise festività religiose, prime fra tutte le Grandi Dionisie e le Lenee, attirando l’intera cittadinanza nel theatron (la cavea). Si andava a teatro per partecipare a un agone drammatico, una gara tra poeti finanziata dallo Stato e dai cittadini più facoltosi. La funzione del teatro greco era profondamente maieutica e civile: attraverso i grandi generi della tragedia e della commedia, la polis metteva in scena i propri conflitti irrisolti.

La Tragedia fu istituita come indagine severa sul destino, sulla colpa e sul rapporto tra legge umana e divina, trovò i suoi massimi esponenti in Eschilo (autore della celebre trilogia dell’Orestea), Sofocle (che immortalò il dramma di Edipo e di Antigone) e Euripide (maestro nell’indagare le passioni umane e la psicologia femminile, come in Medea). Lo scopo ultimo era la catarsis (katharsis), ovvero la purificazione delle passioni di pietà e terrore nello spettatore. La Commedia, invece, fu concepita come strumento di critica politica diretta e di satira sociale (onomasti komodein), ebbe il suo massimo rappresentante antico in Aristofane (autore di capolavori come le Nuvole e gli Uccelli), a cui seguì in età ellenistica la commedia nuova di Menandro, incentrata su intrighi familiari e tipi psicologici quotidiani.

Trasferito nel mondo romano, il fenomeno teatrale subì una radicale metamorfosi culturale e strutturale. A Roma il teatro perse l’aura di sacralità civica tipica della polis greca per integrarsi nel sistema dei ludi scaenici, gli spettacoli pubblici offerti dai magistrati in occasione di festività religiose o trionfi. Sul piano architettonico, il teatro romano si svincolò dalla conformazione naturale del colle, ergendosi su complessi sistemi di archi e volte in muratura, con una scaenae frons monumentale e un pulpitum (il palcoscenico) nettamente separato dall’orchestra.

A Roma si andava a teatro per cercare lo svago e l’evasione dalla quotidianità (otium). Accanto alle tragedie -fortemente influenzate dal modello greco, di cui fu maestro Seneca con le sue opere a fosche tinte filosofiche e retoriche- fiorì straordinariamente la commedia, in particolare la fabula palliata di ambientazione greca. Plauto fu un geniale inventore di intrecci esilaranti, ricchi di equivoci, parassiti, servi astuti e padroni ingannati fondati su una straordinaria vitalità linguistica e metrica. Terenzio è l’autore di una commedia più raffinata, introspettiva e moralmente complessa, noto per la sua massima «Homani nihil a me alienum puto» ovvero “Nulla di ciò che è umano mi è estraneo”, visibile in opere come l’Andria o l’Eunuco.

Dal rito dionisiaco che fondava l’identità della comunità ateniese fino alle imponenti macchine spettacolari dell’età imperiale, il teatro antico ha dimostrato come la scena sia lo specchio più fedele e necessario di ogni società. Una vocazione civile ed eterna che Paolo Grassi, fondatore del Piccolo Teatro di Milano, sintetizzò in una celebre definizione: “Il teatro è un diritto e un dovere di tutti, un servizio pubblico come l’acqua, come il gas, come i trasporti.”