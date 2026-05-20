L’orizzonte delle scelte incompiute raccontato dalla penna di Valentina Perrone

di Rosa Elenia Stravato

Dove la terra finisce e il cuore ricomincia: il viaggio di Lidia tra i silenzi del Salento e i battiti di un nuovo destino

C’è un istante preciso, nella vita di ogni donna, in cui il respiro si fa corto e il passato smette di essere un ricordo per diventare un’ombra ingombrante. Per Lidia, quel momento ha il profumo del sale e il colore del cielo del Salento, una terra che non è solo uno sfondo, ma una complessa testimone fatta di ulivi argentei e scogliere che sanno aspettare. Dopo tre anni di silenzio letterario, trascorsi a inseguire sogni che hanno finalmente trovato casa, Valentina Perrone torna a tessere le trame dell’anima con il suo settimo romanzo, “Il nostro altrove”. Il romanzo si presenta come un viaggio intimo tra le pieghe di una rinascita necessaria.

La storia ci presenta Lidia, una donna la cui bellezza è velata da una malinconia antica, un dolore che ha radici profonde e che l’ha resa immobile nel suo stesso presente. Ma la vita, come il mare di Porto Cesareo, non resta mai ferma. Spinta dal bisogno viscerale di ritrovare se stessa, Lidia decide di recidere i fili delle sue sicurezze, lasciandosi alle spalle ciò che era per scoprire ciò che potrebbe essere. In questo percorso non è sola. Accanto a lei c’è Francesca, l’amica che incarna la solidità degli affetti veri, e poi c’è l’incontro che cambia la frequenza del cuore: Tommaso. Affascinante, curioso, con lo sguardo abituato a scavare oltre la superficie grazie alla sua professione di giornalista, Tommaso riapre in Lidia stanze che lei credeva murate per sempre. Tuttavia, il destino non concede sconti: proprio quando la luce sembra filtrare di nuovo, Lidia si ritrova a dover fare i conti con il peso di quelle decisioni mai prese, con quell’ “altrove” che reclama il suo spazio. Valentina Perrone, docente e giornalista impegnata nel sociale e nella tutela degli animali, conferma con quest’opera la sua statura di autrice indipendente capace di scalare le classifiche internazionali. La sua è una scrittura che potremmo definire “geografica”: ogni emozione è ancorata a un luogo, ogni battito è sincronizzato con il vento di Puglia.

Se volessimo trovare un parallelo internazionale, la scrittura della Perrone evoca per certi versi quella di Lauren Weisberger -celebre autrice de Il diavolo veste Prada-. Entrambe possiedono quella capacità rara di tratteggiare figure femminili forti, moderne e immerse in contesti sociali vibranti. Tuttavia, dove la Weisberger brilla per il suo piglio satirico e il focus sul glamour metropolitano, la Perrone risponde con una profondità lirica e introspettiva. Mentre le protagoniste della Weisberger lottano per farsi strada nella giungla urbana di New York, quelle della Perrone combattono una battaglia più sottile e forse più universale: quella per l’identità personale in armonia con le proprie radici. Se la Weisberger descrive perfettamente l’ambizione, la Perrone descrive magistralmente il sentimento, regalando al lettore una scrittura che è al contempo contemporanea e senza tempo, capace di toccare chiunque, dal Canada al Giappone. La scrittura di Valentina Perrone non si limita a narrare una storia; essa compie un’operazione di chirurgia poetica sull’anima dei suoi personaggi. La sua capacità di restituire la complessità umana risiede in un equilibrio rarissimo tra la delicatezza del verso e la precisione chirurgica dell’osservazione psicologica. Non urla mai il dolore o la gioia; li suggerisce attraverso correlativi oggettivi che colpiscono il lettore per la loro veridicità. Un caffè lasciato raffreddare, il rumore del vento tra gli ulivi o il riflesso della luce su una scogliera diventano estensioni dello stato d’animo dei protagonisti.

La sua prosa è calzante perché aderisce perfettamente alla realtà emotiva: non c’è mai una parola di troppo, ma ogni aggettivo è scelto per risuonare con un’esperienza vissuta dal lettore. L’autrice esplora la complessità umana evitando i manicheismi. I suoi personaggi, come Lidia ne Il nostro altrove, non sono eroine imbattibili, ma donne profondamente segnate da quella che potremmo definire una “malinconia vitale”. Il Salento, nelle mani della Perrone, smette di essere una cartolina turistica per diventare un paesaggio interiore. La complessità umana viene restituita attraverso il legame ancestrale con la terra: l’asprezza delle rocce e la vastità del mare riflettono l’impossibilità di contenere il cuore umano entro confini definiti. Questa connessione rende la sua scrittura profondamente radicata e, allo stesso tempo, universale. La sua capacità di essere incisiva deriva anche dal suo ruolo di osservatrice del reale (come giornalista e docente). C’è una densità morale nei suoi testi: la complessità umana passa attraverso la responsabilità delle scelte. Perrone ci ricorda che siamo ciò che decidiamo di diventare, anche quando il destino sembra aver già scritto il finale. “Il nostro altrove” non è riduttivamente solo un romance. È una riflessione critica sulla capacità di restare quando tutto spinge a fuggire, o di partire quando restare significa spegnersi. Attraverso la voce di Lidia, l’autrice ci interroga: quanto coraggio serve per essere felici?

Valentina ci consegna un romanzo che è un atto di fede verso l’amore, inteso come l’unica forza capace di esistere e resistere, nonostante le perdite, nonostante i dubbi, nonostante tutto. È un invito a cercare il proprio altrove, non come fuga dalla realtà, ma come il luogo dell’anima dove finalmente ci si riconosce allo specchio.