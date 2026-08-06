L’ultimo Cyrano si è spento

di Rosa Elenia Stravato

Elegia per Francesco Guccini: la voce, la parola, il tempo che svanisce

Ci sono esistenze che sembrano nate non soltanto per attraversare il proprio tempo, ma per misurarlo, registrarne le crepe, trattenerne l’incanto e infine piangerne la perdita. Nel panorama della canzone d’autore italiana, Francesco Guccini si erge quale figura monumentale e, al contempo, irrimediabilmente solitaria.

Un intellettuale prestato al canto, un narratore del quotidiano elevato a materia epica, l’ultimo vero Cyrano di una tradizione lirica che ha saputo coniugare la severità della letteratura con l’immediatezza della memoria popolare.

La famiglia, stamane, ci ha annunciato la dipartita e noi abbiamo accolto la notizia sotto il sole cocente, come un boato silente ma toccante. Ripercorrerne la biografia, l’universo filosofico, la produzione musicale e l’opera in prosa significa addentrarsi in un viaggio elegiaco dentro un’Italia che sfuma lentamente nel rimpianto, illuminata soltanto dal bagliore fioco dei ricordi e dal fumo di una pipa mai del tutto spenta. Ripercorrere la sua strada rappresenta, si direbbe, un atto necessario per apprezzarne pienamente il vuoto che lascia.



Nato a Modena nel 1940, in un’Europa già sconvolta dai presagi della seconda guerra mondiale, Guccini incarna l’essenza stessa dell’appennino tosco-emiliano. È proprio Pavana, piccolo borgo incastonato lungo il fiume Limentra dove trascorse la prima infanzia presso il mulino dei nonni, a costituire l’impronta genealogica e spirituale della sua poetica. Quell’universo arcaico, fatto di ritmi contadini, di mestieri perduti, di fiumi che scorrono come il tempo stoico delle cose immutabili, diviene la matrice inconscia di tutta la sua opera. La successiva formazione modenese, gli anni dell’insegnamento, del giornalismo, fino al definitivo approdo a Bologna negli anni cruciali dei movimenti studenteschi e culturali, modellano un autore capace di assorbire le istanze di rinnovamento sociale mantenendo tuttavia uno sguardo nostalgico, quasi appartato.

Bologna non è soltanto uno sfondo, ma una patria dell’anima, la città delle osterie fuori porta, delle discussioni notturne annaffiate dal vino, della giovinezza che si consuma nella certezza illusoria di poter cambiare il mondo. Il pensiero di Guccini si articola lungo un crinale di profonda lucidità etica ed esistenziale.

La sua visione del mondo esula dalle facili ideologie dogmatiche per ancorarsi a un umanesimo libertario, critico, pervaso da un tragico senso di finitezza. Al centro della sua riflessione vi è la costante dialettica tra l’individuo e il tempo: il tempo che sgretola le illusioni, che spazza via i sogni collettivi, che trasforma gli eroi in ombre.

Guccini osserva il divenire storico con la disincantata malinconia del saggio che conosce l’inevitabilità della sconfitta, ma non per questo rinuncia alla lotta morale.

La sua è una resistenza dell’anima, una difesa ostinata della dignità personale di fronte all’omologazione e all’oblio. In questo orizzonte, la memoria non è mero rifugio consolatorio, bensì un atto di testimonianza e di fedeltà verso coloro che la storia ha dimenticato, gli ultimi, i vinti, i sognatori inattuali. La sua opera musicale si sviluppa come un imponente canzoniere civile e intimo, in cui la canzone abbandona la funzione di puro intrattenimento per assurgere a forma d’arte complessa.

Dalle prime composizioni degli anni Sessanta, nate nell’alveo del folk americano e della chanson francese, sino ai capolavori della maturità, Guccini reinventa il linguaggio della canzone d’autore. Album fondamentali come Folk beat n. 1, Radici, Via Paolo Fabbri 43, Amerigo e D’amore di morte e di altre sciocchezze testimoniano un’evoluzione stilistica straordinaria, sorretta da un uso della parola colto, denso, ricco di citazioni letterarie che spaziano da Gozzano a Dante, da Carducci alla poesia provenzale.

Le sue canzoni sono vere e proprie narrazioni in versi: vi troviamo l’epica civile e dolorosa dell’Olocausto in Auschwitz, l’invettiva libertaria di La locomotiva, l’amara meditazione sul destino umano di Incontro, il ritratto struggente dell’emigrazione in Amerigo, la poesia intimista di Vedi Cara o la straordinaria tensione filosofica di Cirano, in cui l’autore rivendica con orgoglio la propria diversità rispetto al conformismo della cultura di massa. La cessazione della produzione discografica non ha tuttavia segnato il silenzio della sua voce, la quale ha trovato un naturale prolungamento nella scrittura in prosa.

Come narratore e saggista, Guccini ha saputo trasferire sulla pagina stampata la medesima grazia evocativa e la raffinata perizia linguistica dimostrate nella canzone. Attraverso memorie autobiografiche, narrazioni d’ambiente e romanzi storici o gialli scritti spesso a quattro mani con Loriano Macchiavelli, l’autore ha esplorato la lingua italiana e i suoi dialetti con il rigore del filologo e la passione del cantastorie. Opere come Crónica epàtìca, Vacca d’un cane, Dizionario delle cose perdute e I cari estinti rappresentano uno straordinario scavo archeologico nella memoria collettiva, un recupero sistematico di termini, usanze, volti e paesaggi inghiottiti dalla modernità. Nei suoi romanzi, la montagna emiliana torna a essere il centro gravitazionale del mondo, un luogo mitico in cui la lentezza del tempo restituisce senso all’esistenza umana. L’opera di Francesco Guccini costituisce un caso emblematico di osmosi tra alta letteratura e forma canzone.

La sua scrittura non si limita ad accogliere citazioni o calchi stilistici, ma adotta la parola stampata come vero e proprio strumento euristico; un mezzo d’indagine conoscitiva per interrogare l’esistenza, la storia, l’etica e la memoria.

In Guccini il senso della parola non serve a confermare certezze, ma a formulare domande. La parola agisce come una sonda filosofica attraverso l’uso del dubbio, della digressione narrativa e della stratificazione linguistica (in cui convivono dialetto, termini dotti e gergo quotidiano), l’autore trasforma il testo di una canzone in un vero e proprio saggio in versi.

La sua eredità – chiaro- risiede proprio in questa fusione avvolgente, l’aver dimostrato che la canzone d’autore può farsi letteratura alta senza perdere il contatto con la realtà popolare, diventando una chiave di lettura per comprendere la complessità della condizione umana. Il rapporto tra la produzione discografica e l’opera letteraria di Francesco Guccini non costituisce una spaccatura, bensì un processo di continuità filologica e tematica. Se nelle canzoni la narrazione è costretta dai vincoli della metrica, della rima e del ritmo musicale, nella prosa Guccini dilata gli spazi espressivi, trasformando la canzone-saggio in un vero e proprio archivio etno-antropologico e linguistico. Sebbene entrambe le forme siano animate dalla medesima ossessione per la memoria e dalla stessa disincantata lucidità etica, differiscono profondamente per struttura, strumenti espressivi e funzione d’uso. Il definitivo ritiro dalle scene musicali con l’album L’ultima Thule (2012) non ha rappresentato un’interruzione della voce gucciniana, ma il suo naturale approdo a una forma espressiva pura. La prosa si è rivelata il mezzo più idoneo per affrontare la maturità e la vecchiaia: priva della necessità di calcare un palcoscenico o piegarsi ai tempi dell’incisione discografica, la scrittura in prosa gli ha consentito di continuare a fare ciò che ha sempre fatto: trattenere il tempo che fugge attraverso la forza imperitura della parola.

L’importanza di Guccini nel panorama culturale e musicale italiano appare oggi di una grandezza incalcolabile. Egli non si è limitato a scrivere canzoni che hanno segnato la memoria collettiva di più generazioni, ma ha elevato la figura del cantautore a quella di maestro morale e custode della lingua. In un’epoca caratterizzata dalla frammentarietà e dall’effimero, la sua parabola artistica si erge come un monumento alla coerenza, al rigore intellettuale e all’amore per la parola pronunciata con verità.

Come un moderno Cyrano, Guccini ha attraversato decenni di trasformazioni sociali senza mai cedere alle lusinghe del mercato, mantenendo intatta la propria spada poetica, pronto a scagliarla contro la volgarità e l’ipocrisia. La sua eredità è un patrimonio inestimabile di poesia e di civiltà, un canto di struggente bellezza che continuerà a risuonare finché ci sarà qualcuno capace di fermarsi ad ascoltare il fiume che scorre, a ricordare chi eravamo e a sognare quello che avremmo potuto essere.