L’Unione Europea sul lettino dell’analista. Psicologia e geopolitica a confronto

di Armando De Vincentiis

Costi irrecuperabili, pensiero desiderante e bias di conferma: così l’Unione europea rischia di restare prigioniera delle proprie strategie sull’Ucraina. La terapia strategica insegna che insistere con soluzioni che non funzionano può finire per alimentare il problema

Se l’Unione Europea si sdraiasse sul lettino di uno psicologo per capire le proprie scelte sull’Ucraina, non le servirebbe la scienza politica. Le servirebbe la psicologia clinica. Davanti a stress, incertezza e pressione emotiva, l’UE cade nelle stesse trappole mentali in cui cadiamo tutti.

Una premessa: la Russia ha invaso l’Ucraina, e su questo non c’è niente da discutere. Qui la domanda è un’altra: la risposta europea sta funzionando?

Tornando alle trappole mentali, la prima si chiama escalation of commitment. Hai speso tanto, in soldi, tempo e credibilità, e proprio per questo non riesci a fermarti: raddoppi. A spingerti c’è il peso dei costi irrecuperabili. Dall’inizio della guerra l’UE ha messo sul piatto cifre enormi e sanzioni. Ora lo scenario è cambiato e lo stallo è evidente, ma la reazione resta la stessa: altre risorse, stessa strategia. Un piano B — negoziare, trovare accordi, ottenere e concedere — verrebbe vissuto come una sconfitta insopportabile, e così si insiste, sperando che il passato torni a dare un senso ai sacrifici fatti.

A tenere in piedi questa rigidità c’è il pensiero desiderante, il wishful thinking. Serve a difendersi dall’ansia e dall’impotenza: la realtà non la guardi per com’è, la guardi per come vorresti che fosse. Il desiderio di una soluzione rapida, o del crollo economico dell’avversario, è comprensibile. Ma troppo spesso ha preso il posto di un’analisi fredda. E quando succede, arriva quasi sempre anche il bias di conferma: chi decide raccoglie solo i dati che quadrano con la storia che preferisce, e i segnali contrari li liquida come rumore.

La Terapia Strategica di Giorgio Nardone e Paul Watzlawick, del Centro di Arezzo e della scuola di Palo Alto, ci dà un quadro più nitido. Per Nardone un problema non dura per colpa sua, ma per le tentate soluzioni che mettiamo in campo per risolverlo.

Se una risposta non funziona, la ripetiamo con più forza: soluzioni ridondanti che rinforzano il problema. Alla fine è la soluzione a nutrire il problema e a renderlo cronico. Le sanzioni, ad esempio, erano nate come strumento di pressione per indebolire la Russia e costringerla a cambiare calcolo. Oggi, dopo anni, la domanda legittima è se abbiano prodotto l’effetto sperato o se siano diventate una tentata soluzione che tiene il sistema inchiodato.

E qui emerge il paradosso. Se le sanzioni servono a negoziare, devono poter essere una moneta di scambio: qualcosa che si può allentare, modulare, usare come incentivo. Se invece la regola è “non si tocca nulla finché la Russia non smette”, allora non sono più una leva diplomatica: sono un dogma. E un dogma non negozia, aspetta che l’altro si ritiri. Il risultato è un circolo perfetto: per levare le sanzioni bisogna prima fermare la guerra; per fermare la guerra, però, bisognerebbe poter negoziare. Il passo terapeutico sarebbe riconoscere questo circolo e cambiare direzione.

Ma il paziente spesso rifiuta. Arriva perfino ad allearsi con il proprio sintomo, pur di non toccare un equilibrio che, per quanto storto, regge. In clinica si parla di beneficio secondario: un vantaggio indiretto, spesso inconsapevole, che si ricava dal mantenere le cose come stanno. E allora, quale sarebbe quello dell’UE?

Finché tutti ripetono la stessa risposta, i singoli Stati non devono guardare le proprie divisioni né prendere decisioni autonome. Un deresponsabilizzarsi reciproco in nome di una linea unica che, purtroppo, non sta dando i frutti attesi. E così si continua con le stesse soluzioni disfunzionali, ad oltranza.

Come in terapia, la prognosi dipende da una cosa sola: uscire dal pensiero di gruppo e tornare a un esame di realtà lucido. Ammettere che una parte di ciò che si è speso è ormai spesa. Che l’ottimismo irrealistico non ci protegge. Che le soluzioni di oggi, se non producono più risultati, rischiano di alimentare la crisi invece di risolverla.

Solo così i bias smettono di governarci e si comincia, finalmente, a governarli noi. In terapia strategica si dice: se fai sempre le stesse cose, ottieni solo le stesse cose. E da quattro anni l’UE fa sempre le stesse cose. Cosa sta ottenendo?