Massafra nel Medioevo, successo per la decima edizione della Notte dei Masciari

di Angelo Nasuto

Mesi di preparativi e un temporale arrivato proprio durante la manifestazione. La Pro Loco della Tebaide non si arrende e porta a termine l’evento tra storia, tradizioni, cultura e sapori del territorio

La pioggia ha provato a rovinare la festa, ma non è riuscita a fermare la magia della Notte dei Masciari. A Massafra si è conclusa con una partecipazione significativa la decima edizione di “Massafra nel Medioevo – La Notte dei Masciari”, l’iniziativa promossa dalla Pro Loco della Tebaide per riscoprire e valorizzare la storia, le tradizioni e l’enogastronomia del territorio.

Un appuntamento che, anno dopo anno, propone un modo diverso di vivere la notte di Halloween: non soltanto attraverso suggestioni importate da altre culture, ma riscoprendo il patrimonio storico e popolare locale, le sue radici e le sue peculiarità.

Dietro la riuscita della manifestazione ci sono mesi di lavoro: riunioni, sopralluoghi, telefonate, artisti da accogliere, allestimenti e un’organizzazione curata nei minimi dettagli. Un impegno che, a poche ore dall’inizio, ha rischiato di essere compromesso dall’arrivo della pioggia. Le previsioni meteorologiche, consultate e ricontrollate più volte, sembravano lasciare spazio all’ottimismo. Poi, proprio sul più bello, il cielo ha cambiato programma e un acquazzone si è abbattuto sulla manifestazione.

A raccontare quei momenti è la presidente della Pro Loco della Tebaide, Raffaella Portararo, che non nasconde dubbi e preoccupazioni vissuti dagli organizzatori quando la pioggia ha cominciato a cadere. “Qualcuno – racconta Portararo – avrà anche provato a lanciare un incantesimo antipioggia, ma evidentemente i nostri masciari avevano dimenticato la formula giusta! E così, dopo esserci abbondantemente inzuppati, abbiamo aspettato, resistito con pazienza, ma soprattutto ci abbiamo creduto”.

La pioggia, alla fine, ha concesso una tregua e la manifestazione è potuta ripartire. La serata è proseguita, dunque, tra le iniziative in programma e la partecipazione del pubblico, confermando il legame ormai consolidato tra l’evento e la comunità. Una conclusione che va oltre il risultato della singola serata. La decima edizione ha rappresentato anche un’occasione per ribadire il valore delle tradizioni e dell’identità culturale di Massafra, da custodire e tramandare attraverso iniziative capaci di coinvolgere cittadini e visitatori.

Al termine della manifestazione, la Pro Loco della Tebaide ha voluto rivolgere un ringraziamento agli artisti, agli ospiti, ai collaboratori, ai volontari e a quanti hanno lavorato dietro le quinte, oltre che a tutti coloro che hanno sostenuto l’iniziativa e raggiunto Massafra anche da lontano, scegliendo di esserci nonostante le condizioni meteorologiche.

“Grazie a chi ha aspettato, a chi ha avuto pazienza e a chi ha creduto insieme a noi – conclude la presidente Portararo –. Perché organizzare un evento è già un’impresa, organizzarlo sfidando anche Giove Pluvio è roba da veri masciari. Non siamo riusciti a fermare la pioggia, ma non abbiamo permesso alla pioggia di fermare noi. E alla fine, tra magie, sorrisi e qualche calzino fradicio, ce l’abbiamo fatta. Al prossimo incantesimo, possibilmente con un meteo favorevole”. La presidente ha infine espresso un ringraziamento all’Amministrazione comunale, alla Polizia Locale e alla Protezione civile per il prezioso supporto assicurato alla manifestazione.