“Massafra, radici di pietra e magia”: il progetto della Proloco

di Angelo Nasuto

Si tratta di una serie di iniziative dedicate alla scoperta del patrimonio storico-culturale, paesaggistico ed enogastronomico della città

Massafra, cittadina jonica ricca di storia, tradizioni e cultura si trova immersa al centro del nuovo progetto della Pro Loco locale, per riscoprire territorio, memoria e patrimonio immateriale. Ci sono luoghi che raccontano storie diverse attraverso i monumenti e poi ci sono i luoghi in cui la storia è ancora dentro la pietra. Nella Tebaide ci sono i vicoli, le grotte, le chiese rupestri, che narrano parole tramandate dagli anziani nella leggenda cosiddetta memoria collettiva, per riscoprire antichi valori.

È da questa consapevolezza che nasce questo progetto dal titolo “Massafra, radici di pietra e magia”. Si tratta di un progetto di promozione territoriale ideato dalla Pro Loco di Massafra che sta proponendo una serie di iniziative dedicate alla scoperta del patrimonio storico-culturale, paesaggistico ed enogastronomico della città. Un progetto che vuole andare oltre la semplice visita turistica per proporre un’esperienza immersiva nella Massafra delle gravine, delle chiese rupestri, delle antiche strade, dei masciari, delle tradizioni e dei sapori della terra. Tutto nasce infatti dalla precisa idea che promuovere un territorio significhi prima di tutto far conoscere e riconoscere alla comunità le proprie radici, valorizzando quel patrimonio immateriale fatto di racconti, leggende, tradizioni e saperi rituali. Sarebbe questa anche l’occasione per conoscere storie e tradizioni che appartengono alla cultura popolare e che ancora oggi contribuiscono a definire l’identità della città.

La settimana di iniziative culminerà nella giornata di sabato 31 ottobre, quando è in programma l’importante appuntamento dedicato alla storia dei masciari: in mattinata è previsto un trekking urbano con una piacevole degustazione di prodotti tipici. È un itinerario nel cuore della Massafra storica, per andare alla ricerca delle tracce, dei luoghi e delle storie legate alla tradizione dei masciari, pensato come un viaggio nella memoria attraverso strade e luoghi che diventano protagonisti di racconti e testimonianze della cultura popolare, accompagnato da una degustazione di prodotti tipici. Il tutto perché anche il gusto è parte della storia e dell’identità di un territorio, quello massafrese. Ma la sera del 31 ottobre è la cosiddetta serata di Halloween e dalle 19:30 si anima l’atmosfera medievale massafrese del centro storico.

Dalle 19:30 l’antico rione dei Santi Medici, quello degli Ostinati, tornerà ad animarsi di storia, teatro, musica e folklore con un velo di mistero. Tra vicoli e piazzette prenderanno vita rappresentazioni teatrali, personaggi, musici, giocolieri, mangiafuoco, cartomanti e figure della tradizione popolare. Il mercato medievale, le locande con menù ispirato alla tradizione medievale e street food, con le tante suggestioni della serata accompagneranno il pubblico in un viaggio nel tempo; una notte in cui la storia incontrerà la leggenda e in cui il patrimonio immateriale di Massafra diventerà esperienza da vivere, condividere e tramandare.