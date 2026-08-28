Massafra sotto le stelle: le ‘Notti Bianche’ nel cuore della Tebaide

Dal 28 al 30 agosto il centro storico ospita musica, artisti di strada, cartapesta, cultura, artigianato ed enogastronomia. Tre appuntamenti per valorizzare l’identità e le tradizioni della città

La fine dell’estate si accende a Massafra con le Notti Bianche promosse dall’associazione Noi per Massafra 2050. Da domani, venerdì 28 agosto, fino a domenica 30 agosto, il centro storico della città si trasformerà in un grande palcoscenico a cielo aperto, tra musica, arte di strada, cultura, artigianato ed enogastronomia.

Tre serate, tre temi differenti e un unico obiettivo: valorizzare Massafra attraverso le sue tradizioni, la cultura, lo spettacolo e la convivialità. La manifestazione, patrocinata dal Comune di Massafra e dall’Unione dei Comuni Terra delle Gravine, coinvolgerà principalmente Piazza Garibaldi, Corso Italia e Lungovalle, proponendo un programma pensato per promuovere il territorio e le sue espressioni artistiche e culturali.

Si parte venerdì 28 agosto con “L’Arte della Cartapesta”, una serata interamente dedicata a una delle espressioni più significative della tradizione massafrese, profondamente legata alla storia del Carnevale. Lungo il percorso saranno esposti manufatti in cartapesta e saranno presenti maestri cartapestai impegnati in piccoli laboratori dimostrativi. A fare da cornice, musica, animazione e spettacoli.

Sabato 29 agosto sarà invece la volta di “Omaggio a Mustafà”, serata dedicata alla memoria di Francesco Balestra, il celebre fachiro che negli anni Ottanta e Novanta si era ribattezzato “Mustafà” e aveva trasformato le strade e le piazze di Massafra, ma anche di numerose città italiane, tra cui Milano, nel proprio palcoscenico.

Il programma porterà nel centro storico numerosi artisti di strada, con spettacoli di fuoco, magia, giocoleria e comicità. In Piazza Garibaldi sarà inoltre presentato il libro “Mustafà, il fachiro di Piazza Duomo”, scritto da Alessia Gurrado, in una serata accompagnata da musica e intrattenimento fino a tarda sera.

La tre giorni si concluderà domenica 30 agosto con “Tra Crociate e Tradizioni”, appuntamento dedicato alla memoria storica e alle tradizioni della città. Nel corso della serata si terrà la premiazione del Concorso delle Barchette di Santa Maria, giunto alla quinta edizione e promosso dall’associazione organizzatrice.

Sempre domenica sarà allestita una suggestiva partita di scacchi vivente, con figuranti in abiti medievali. A chiudere la manifestazione sarà l’estrazione della Lotteria Barchette di Santa Maria, che mette in palio sette premi.

Per tutte e tre le serate, il percorso sarà arricchito da stand dedicati all’artigianato e da punti enogastronomici, contribuendo a trasformare il centro di Massafra in un grande spazio di incontro e condivisione.

L’associazione Noi per Massafra 2050 invita cittadini e visitatori a partecipare alla tre giorni e a riscoprire, attraverso arte, cultura, musica e spettacolo, le tradizioni e l’identità della comunità massafrese.