Mollami: dietro una richiesta, un atto di responsabilità

di Rosa Elenia Stravato

Al Teatro Nuovo di Martina Franca, Daniele Novara racconta il mondo della genitorialità e non solo

Come ci si fa ascoltare dai propri figli senza finire ogni volta nella trappola dello scontro continuo? Come si individua quel sottile, preziosissimo equilibrio tra il guidarli verso la maturità e il rispettare i loro spazi in crescita? Educare oggi è forse una delle sfide più vertiginose e affascinanti del nostro tempo, una mission che richiede nuovi strumenti, tanta empatia e la capacità di mettersi costantemente in gioco ed in discussione.

Proprio per rispondere a questi grandi interrogativi della genitorialità contemporanea è stato regalato un momento di straordinario valore pedagogico: il Teatro Nuovo ha aperto le sue porte per ospitare il celebre pedagogista Daniele Novara. L’atmosfera in sala è stata vibrante e partecipata; la risposta del pubblico, straordinaria. Singolare,una platea gremita, attenta e profondamente coinvolta ha accolto con entusiasmo l’incontro dal titolo “Come gestire i conflitti con i figli”.

Genitori, educatori, docenti e cittadini hanno palesato un forte desiderio di confrontarsi e trovare risposte concrete alle difficoltà quotidiane nel rapporto con le nuove generazioni. Durante il pomeriggio, Daniele Novara — saggista di fama e direttore del Centro Psicopedagogico per l’educazione e la gestione dei conflitti (CPP) — ha condotto il pubblico attraverso le tematiche chiave del suo acclamato libro “Mollami! Educare i figli adolescenti e trovare la giusta distanza per farli crescere”. Con il suo stile incisivo ed empatico, il pedagogista ha fornito spunti pratici per trasformare i contrasti in occasioni di crescita, aiutando gli adulti a comprendere le dinamiche intime e complesse dell’adolescenza. L’evento si è rivelato come un vivace e fecondo dialogo aperto grazie alla presenza di Rosa Maria Messia, docente e responsabile del Presidio del libro di Martina Franca, che ha guidato la conversazione con l’autore stimolando riflessioni profonde sui nodi educativi più urgenti della società odierna.

Va detto che, quello di oggi, non va letto come un appuntamento isolato, ma del una sorta di primo passo fondamentale verso la futura costituzione di una vera e propria “Scuola genitori” sul territorio. Avete ben compreso, un presidio permanente di supporto alle famiglie. L’iniziativa, promossa dall’Associazione Italiana Maestri Cattolici (AIMC), vede come istituto capofila l’I.C. Aosta-Marconi, coadiuvato da una solida rete di scuole del territorio: l’I.C. Chiarelli, l’I.C. Grassi, il Liceo Tito Livio e l’IISS Majorana. Una sinergia vincente che dimostra quanto la comunità scolastica ed educante sia pronta a fare squadra per il futuro dei ragazzi.