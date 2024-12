Si apre l’Orfeo Jazz: Fabrizio Bosso Quartet e Mario Biondi in concerto

La seconda edizione parte il 21 dicembre con un progetto musicale esclusivo

Sabato 21 dicembre alle ore 21, il Teatro Orfeo di Taranto ospiterà un evento esclusivo che segna l’apertura della seconda edizione dell’Orfeo Jazz: il Fabrizio Bosso Quartet con special guest Mario Biondi. L’evento, che rientra nel cartellone ORFEO JAZZ 2024/2025, promette una serata di grande musica con due protagonisti indiscussi della scena musicale italiana.

Il concerto vedrà sul palco una formazione d’eccellenza composta da Fabrizio Bosso alla tromba, Vittorio Solimene al pianoforte, Jacopo Ferrazza al contrabbasso e Nicola Angelucci alla batteria, impreziosita dalla presenza straordinaria di Mario Biondi alla voce. Il repertorio della serata spazierà attraverso i successi più celebri di entrambi gli artisti, includendo brani dal disco natalizio “Merry Christmas Baby” del 2017, con classici come “Let it Snow” e “The Christmas Song”, oltre a “Someday we’ll all be free” dall’album “Someday” del 2019, che già vedeva la collaborazione tra i due artisti.

La partnership artistica tra Bosso e Biondi ha radici profonde, risalenti all’album “Handful of soul” che ha segnato il lancio di Biondi, con Bosso tra i musicisti degli “Hive Five”. Da allora, pur seguendo percorsi individuali, hanno mantenuto un legame artistico basato su stima e amicizia reciproca, che si manifesta in esibizioni live dove la maestria tecnica di Bosso si fonde perfettamente con la potenza vocale di Biondi.

L’Orfeo Jazz, nato dalla collaborazione tra il presidente della rassegna Donato Fusillo e il titolare del Teatro Orfeo Adriano Di Giorgio, gode del patrocinio del Comune di Taranto e della Regione Puglia, con l’ITS Academy Mobilità di Silvio Busico come partner dell’evento.

I biglietti sono disponibili sul sito del teatro Orfeo, 2tickets, ticketone e presso il botteghino del teatro in via Pitagora, 80.

Per informazioni e prenotazioni: 099 4533590 – 3290779521.