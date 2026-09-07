Settembre Massafrese, al via il calendario: premi e tradizione verso il Palio della Mezzaluna

di Angelo Nasuto

Il convegno nazionale “Le città del Palio” ha inaugurato il programma. Svelato anche il drappo dell’edizione 2026, realizzato da Erika Liverano

Nonostante il caldo torrido che ancora accompagna queste giornate di fine estate, a Massafra è già entrato nel vivo il Settembre Massafrese, il calendario di appuntamenti che culminerà il 21 settembre con il tradizionale Palio della Mezzaluna.

Ad aprire ufficialmente la rassegna è stato, sabato scorso, il convegno nazionale di studi “Le città del Palio”, un appuntamento dedicato alle manifestazioni storiche e folkloristiche che rappresentano, nelle diverse realtà italiane, un importante patrimonio di identità e tradizioni popolari.

Ai lavori hanno portato i saluti istituzionali la sindaco Giancarla Zaccaro e l’assessore alla Cultura Isabella Tagliente. Tra gli ospiti anche l’assessore alla Cultura di Palo del Colle, Annamaria Pagano, intervenuta per illustrare la storia e le caratteristiche del Palio del Viccio, antica manifestazione folkloristica che si svolge ogni anno a Palo del Colle il Martedì Grasso, a conclusione del Carnevale. Sul tema è intervenuto anche lo storico del Palio del Viccio, avvocato Lanzellotti.

Il programma del convegno è proseguito con il riconoscimento agli studenti del Liceo artistico “De Ruggieri” di Massafra che hanno realizzato il manifesto dell’edizione 2026: Rosa Goffredo, Francesca Piccolo e Vito Serio, coordinati dai docenti Giuseppina Longo e Gabriele Benefico.

Spazio quindi alla consegna dei Palii d’Argento, i riconoscimenti destinati a cittadini e realtà massafresi che si sono distinti nei rispettivi ambiti. Per la Cultura, il premio è stato assegnato alla professoressa Barbara Wojciechowska, per il suo impegno nella ricerca scientifica, nella docenza universitaria e nella divulgazione, oltre che per il contributo alla costruzione di relazioni culturali tra Massafra, la Polonia, sua terra natale, e altre comunità.

In ambito sportivo, il riconoscimento è andato a Domenico L’Erario, premiato per l’attività svolta nella diffusione delle arti marziali e dei valori olimpici, attraverso un percorso caratterizzato da professionalità e da una dimensione internazionale.

Per l’imprenditoria, il Palio d’Argento è stato conferito al titolare della boutique Tentazioni, attività presente da oltre cinquant’anni e divenuta un punto di riferimento per il settore della moda e del costume locale. Il riconoscimento ha sottolineato la capacità di trasformare legami familiari e personali, passione e attenzione al territorio in una storia imprenditoriale sviluppatasi attraverso più generazioni.

Nel sociale, infine, il premio è stato assegnato all’Azione Cattolica di Massafra, in occasione del suo primo centenario. Un riconoscimento per il ruolo svolto nell’arco di un secolo nella vita sociale ed ecclesiale della città e della vicaria, attraverso attività di formazione, solidarietà, partecipazione e promozione dei valori della comunità. A chiudere l’appuntamento è stato lo svelamento del drappo del Palio 2026, realizzato dall’artista Erika Liverano.

Il primo appuntamento del Settembre Massafrese ha così dato il via al percorso che accompagnerà Massafra verso il 21 settembre, quando tradizione, competizione e identità cittadina torneranno a incontrarsi con il Palio della Mezzaluna.