Skuma, la regina delle onde

Di Rosa Elenia Stravato

La leggenda delle sirene di Taranto tra amore, colpa, perdono e memoria del mare

Ogni città custodisce un racconto capace di attraversare il tempo e di trasformarsi in patrimonio della memoria collettiva. Taranto, città sospesa tra il Mar Grande e il Mar Piccolo, affida parte della propria identità a una delle leggende più suggestive della tradizione mediterranea: quella di Skuma, la regina delle sirene. Non si tratta soltanto di una narrazione fantastica popolata da creature marine, fate e incantesimi, ma di una riflessione profondamente umana sul significato dell’amore, della fragilità e del perdono.

Le eleganti statue delle sirene adagiate sugli scogli del Lungomare Vittorio Emanuele III non costituiscono un semplice elemento ornamentale del paesaggio urbano; esse rappresentano la materializzazione di una memoria antica, il simbolo di un racconto nel quale il mito si intreccia con la psicologia dell’animo umano. La loro presenza sembra ricordare, a chiunque contempli il mare, che ogni amore autentico è destinato a confrontarsi con il limite, l’errore e la possibilità della redenzione. Contrariamente a quanto si potrebbe immaginare, le sirene di Taranto non appartengono al ciclo mitologico omerico e non sono le seduttrici che tentarono Ulisse con il loro canto.

La tradizione popolare locale racconta una storia differente, autonoma e profondamente radicata nel territorio jonico. Si narra che, attratte dalla straordinaria bellezza del golfo e dall’incontro dei due mari, le sirene decisero di stabilire proprio qui la loro dimora, edificando un magnifico castello sommerso tra le profondità delle acque cristalline. In quello stesso tempo vivevano a Taranto due giovani sposi. Lei era una donna di rara bellezza; lui un giovane pescatore, forte e laborioso, costretto tuttavia dal proprio mestiere a trascorrere lunghe giornate, e spesso intere settimane, lontano da casa. L’assenza prolungata del marito rese la giovane vulnerabile alle attenzioni di un ricco gentiluomo della città, il quale, attraverso doni preziosi e insistenti corteggiamenti, riuscì infine a conquistarne il cuore. La donna, sopraffatta dal peso del rimorso, trovò il coraggio di confessare il proprio errore al marito non appena questi fece ritorno dal mare.

La sincerità della confessione, tuttavia, non bastò a placare il dolore dell’uomo. Accecato dall’ira e dal senso del tradimento, egli la condusse il giorno seguente al largo e la spinse nelle acque profonde, ben sapendo che la giovane non avrebbe potuto salvarsi. È proprio in questo momento che la leggenda abbandona il terreno della cronaca umana per entrare nella dimensione del mito. Le sirene accorsero tra i flutti e sottrassero la giovane a una morte ormai certa. Colpite dalla sua straordinaria bellezza e dalla purezza del suo pentimento, decisero di accoglierla nel loro regno sottomarino, incoronandola regina con il nome di Skuma, ovvero “Schiuma”, poiché erano state proprio le onde del mare a consegnarla al loro mondo. L’acqua, che avrebbe dovuto essere strumento di morte, si trasformò così in luogo di rinascita.

La protagonista della leggenda attraversa una sorta di morte simbolica per approdare a una nuova esistenza, assumendo una nuova identità e diventando parte di un universo sospeso tra realtà e incanto. Nel frattempo, il giovane pescatore comprese pienamente la gravità del gesto compiuto. Il furore della gelosia lasciò il posto al dolore del rimorso. Ogni giorno tornava nel luogo in cui aveva creduto di perdere per sempre la propria sposa e vi sostava in silenzio, piangendo amaramente. La sua sofferenza non era più alimentata dall’orgoglio ferito, ma dalla consapevolezza di aver distrutto ciò che più amava. Le sirene, incuriosite da quella disperazione tanto autentica, decisero di attirarlo nel loro regno. Lo trascinarono nelle profondità marine, ma fu proprio Skuma a riconoscere il marito e a implorare le compagne affinché gli risparmiassero la vita. È questo il momento centrale dell’intera leggenda.

La donna, vittima della violenza dell’uomo che aveva amato, sceglie di perdonarlo. Il pescatore, dal canto suo, comprende che nessuna colpa può essere cancellata se non attraverso un sincero pentimento. Il loro incontro diviene, pertanto, la celebrazione della forma più alta dell’amore: quella che non ignora l’errore, ma lo attraversa per trasformarlo in occasione di rinascita morale.

Una benevola fata rivela allora al pescatore il solo modo per liberare definitivamente Skuma dall’incantesimo delle sirene: impossessarsi del rarissimo fiore di corallo bianco custodito nel giardino del castello sommerso. L’impresa appare impossibile. Tuttavia, il giovane decide di mettere in gioco tutto ciò che possiede. Vende i propri beni, acquista splendidi gioielli e li disperde nelle acque del golfo. Le sirene, sedotte dal luccichio delle pietre preziose, abbandonano momentaneamente il castello. È allora che Skuma coglie il prezioso fiore di corallo e lo consegna alla fata. L’incantesimo viene infranto. Una gigantesca onda si abbatte sul golfo, trascinando lontano le sirene e restituendo i due sposi al mondo degli uomini. Quando riaprono gli occhi, si ritrovano distesi sulla riva, uno accanto all’altra. Non sono semplicemente tornati insieme; è come se soltanto in quel momento avessero imparato davvero ad amarsi. La loro unione non nasce più dall’ingenuità della giovinezza, bensì dalla conoscenza reciproca delle rispettive debolezze e dalla libera scelta del perdono.

La leggenda di Skuma supera così la dimensione della favola per assumere un profondo significato antropologico. I suoi protagonisti non sono eroi impeccabili, ma esseri umani fragili, capaci di tradire, di lasciarsi sopraffare dalla collera e di compiere gesti irreparabili. Proprio questa imperfezione li rende straordinariamente vicini all’esperienza comune. La forza del racconto non risiede nella magia delle sirene o negli incantesimi della fata, quanto nella possibilità che l’essere umano possiede di riconoscere il proprio errore e di scegliere una strada diversa. La tradizione popolare conserva, tuttavia, anche una seconda versione della leggenda, riportata dallo studioso Arcangelo Valente. In questa variante il finale assume tonalità più malinconiche. L’onda che disperde le sirene trascina con sé anche il pescatore, mentre Skuma, rimasta sola sulla terraferma, decide di consacrare la propria vita alla preghiera indossando l’abito monastico.

Da allora, secondo la credenza popolare, nelle notti illuminate dalla luna piena una misteriosa figura femminile vestita da monaca si aggirerebbe lungo le rive del Golfo di Taranto, attendendo invano il ritorno dell’uomo amato. Questa presenza silenziosa avrebbe dato origine al nome della celebre Torre della Monacella, un tempo parte integrante del Castello Aragonese. Quale che sia il finale prescelto, la leggenda continua ancora oggi a esercitare un fascino profondo. Essa insegna che il mare custodisce non soltanto antichi misteri, ma anche le più autentiche vicende dell’animo umano.

Le sirene del Lungomare di Taranto, immobili sulle loro rocce e rivolte verso l’orizzonte, sembrano ancora vegliare su quella storia d’amore sospesa tra realtà e mito, ricordando ai visitatori che il perdono rappresenta la più difficile, e forse la più alta, forma d’amore. In esse il mare continua a raccontare che nessun sentimento può dirsi autentico se non è disposto ad attraversare la colpa, la sofferenza e la speranza di una nuova possibilità.