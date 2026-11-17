Lunedì 23 novembre verrà posata una targa dinanzi alla casa in cui vissero i due poeti Pierri e Merini

Lunedì 16 novembre alle 11, nel Salone degli Specchi di Palazzo di Città, si è tenuta la conferenza stampa di presentazione del progetto “I giorni di Alda e Michele”. L’ iniziativa è il frutto della collaborazione tra il “Tavolo della conoscenza” del Comune di Taranto, l’associazione culturale “Aps Lino Conte”, il regista Alfredo Traversa e l’autore Silvano Trevisani. In programma un calendario di eventi che durerà fino al 29 novembre.

I due poeti ( Michele fu anche medico a Taranto) vissero nella Città dei due Mari negli anni Ottanta, furono uniti da una grande storia d’amore spesso raccontata dal loro amico Trevisani. Sarà messa in scena, muovendo i passi dal poema “La Ballata di Alda e Michele”.

Lunedì 23 novembre verrà affissa una targa davanti alla casa in cui vissero Pierri e Merini. Nel pomeriggio, nella sala dell’ospedale vecchio, oggi sede del dipartimento di Salute Mentale dell’Asl di Taranto, andrà in scena l’anteprima della rappresentazione. Saranno presenti anche coloro che conobbero da vicino la coppia come i figli di Michele Pierri, Giuseppe, Piero e Lucio; lo psichiatra Nunzio Bucci; l’ex sindaco Giovanni Battafarano; l’ex preside Angelo Carrieri. Il calendario continuerà fino a domenica 29 con la rappresentzione dell’ atto unico di Trevisani “I giorni di Alda e Michele”.

