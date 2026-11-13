Taranto, il Festival della Filosofia accende i riflettori sul Mediterraneo

Dal 18 al 21 novembre la terza edizione della manifestazione. Incontri, studi, performance teatrali, nel segno di Agòn (competizione) e Thalassa (mare)

“Agòn – Thalassa. Il Mediterraneo spazio di confronto”, è questo il tema al centro della terza edizione di “Peripatos – Festival della Filosofia”, in programma a Taranto dal 18 al 21 novembre 2026, in concomitanza con la Giornata Mondiale della Filosofia. Il binomio scelto dal Comitato tecnico-scientifico unisce due parole chiave del greco antico – “Agòn” (competizione) e “Thalassa” (mare), un richiamo alla recente esperienza dei Giochi del Mediterraneo ospitati a Taranto. Ma non solo. L’obiettivo – è stato ribadito dagli organizzatori – è trasformare l’eco di questo grande evento sportivo in un’occasione di profonda riflessione etica, politica, antropologica e religiosa il Mediterraneo viene così indagato, nella sua dimensione tanto storica quanto contemporanea, come spazio vivo di relazioni, dialoghi interculturali, conflitti e ricerca di un orizzonte comune di responsabilità, accoglienza e solidarietà.

La manifestazione è stata presentata questa mattina nel sito archeologico della Necropoli di via Marche, ma avrà il suo fulcro principale nella sede del Polo Jonico dell’Università degli Studi di Bari in via Duomo. Il Festival della Filosofia affonda le proprie radici nella millenaria cultura filosofica della Taranto magno-greca, culla della scuola pitagorica e terra in cui figure di spicco come Archita e Aristosseno.

L’evento è promosso dalla Società Filosofica Italiana (SFI) – sezione di Taranto e sezione Salentina, insieme all’Istituto per la Storia e l’Archeologia della Magna Grecia (ISAMG) e alla cooperativa culturale Museion, in collaborazione con la SFI nazionale. Gode inoltre del patrocinio di Regione Puglia, Comune di Taranto, Provincia di Taranto, Dipartimento Jonico dell’Università “Aldo Moro” di Bari, Istituto di Studi Umanistici e Istituto di Studi Aristotelici dell’Università del Salento.

Il programma del 2026 introduce un’importante novità metodologica: i contributi originali elaborati dagli studenti dei licei della rete Koinonia, si intrecceranno direttamente con le relazioni degli studiosi, superando la tradizionale separazione tra scuola e mondo accademico per favorire uno scambio intergenerazionale autentico.